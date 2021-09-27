HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Başkan Biden Üçüncü Doz Corona Aşısını Oldu

Başkan Biden Üçüncü Doz Corona Aşısını Oldu

27.09.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, üçüncü doz Corona virüsü aşısını yaptırdı. 78 yaşındaki Biden, federal sağlık yetkililerinin 65 yaş üstü, kronik hastalık sahibi ya da virüs bulaşma riski taşıyan işlerde çalışan kişilere takviye doz Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesinden üç gün sonra aşılandı

Başkan Biden Üçüncü Doz Corona Aşısını Oldu

Başkan Joe Biden, üçüncü doz Corona virüsü aşısını yaptırdı. 78 yaşındaki Biden, aşısını, federal sağlık yetkililerinin 65 yaş üstü, kronik hastalık sahibi ya da virüs bulaşma riski taşıyan işlerde çalışan kişilere takviye doz Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesinden üç gün sonra oldu.

Biden, takviye doz aşısını olmadan önce, "Yapmamız gereken en önemli iş, daha fazla insanın aşı olmasını sağlamak" dedi. Biden, birinci ve ikinci doz aşılarını olduktan sonra herhangi bir yan etki görmediğini de söyledi.

Başkan Biden, eşi Jill Biden'la beraber ilk doz aşısını 21 Aralık'ta, ikinci dozunu da 11 Ocak'ta yaptırmıştı. Başkan, 70 yaşındaki eşi Jill'in de takviye doz aşısını olacağını, ancak First Lady'nin Pazartesi günü İngilizce profesörü olarak çalıştığı Kuzey Virginia Yüksek Okulu'nda ders verdiğini söyledi.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin geçen hafta Pfizer/BioNTech’in üçüncü doz takviye aşısına onay vermesinden sonra konuşan Biden, gazetecilerle şakalaşarak, "65 yaşın üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama takviye aşımı olacağım" demişti.

Biden, daha bulaşıcı olan Delta varyantı nedeniyle yaz aylarında ABD'de Corona enfeksiyonu vakalarının artması üzerine takviye doz aşı kampanyasının gerekliliğini dile getirmeye başlamıştı. Vakaların çoğu aşısız kişiler arasında görülse de FDA ve CDC yetkilileri, İsrail'den gelen veriler ve ABD'de yapılan çalışmaların, Pfizer aşısının üçüncü dozunun aşılıların virüsü kapmasını büyük oranda önleyebildiğini ortaya koyduğunu söylüyor.

Ancak birçok yoksul ülkenin hala birinci doz aşıları uygulamayı beklediği bir dönemde ABD'nin takviye aşı programını devreye sokması, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve bazı yardım örgütlerinin eleştirilerine hedef oldu. WHO, küresel aşılama çalışmalarına aşı tedarikinde bulunması için ABD’den üçüncü doz uygulamasını askıya almasını istedi.

Başkan Biden, geçen hafta, ABD'nin 500 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı satın alarak toplam 1 milyar doz aşıyı gelecek yıl düşük gelirli ülkelere bağışlayacağını açıkladı.

56 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Amerikan biyoteknoloji firması Moderna'nın geliştirdiği Corona aşısını olmuştu. Ancak Moderna aşısı henüz takviye dozlar için onay almadı. Bu onayın önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. Sağlık yetkilileri ayrıca tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşısının da takviye dozunun güvenlik ve etkinliğine ilişkin verilerin ellerine ulaşmasını bekliyor.

CDC'ye göre en az 2 milyon 660 bin Amerikalı, Ağustos ayı ortasından bu yana Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunu yaptırdı. ABD'de yaklaşık 100 milyon kişi, Pfizer aşısıyla tam olarak aşılandı. Yetkililer, takviye dozun, ikinci dozun üzerinden en az altı ay geçmesinden sonra yaptırılmasını tavsiye ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılarAntalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Koronavirüse karşı heyecanlandıran keşifKoronavirüse karşı heyecanlandıran keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eğilerek baktı! Antalya'da 'pes' dedirten anlar

Eğilerek baktı! Antalya'da 'pes' dedirten anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankta yatanların öğrencilikle bir alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankta yatanların öğrencilikle bir alakası yok

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Seren Serengil kaynağını sordu! "3 ayda 1 trilyonluk oluyorum"

Seren Serengil kaynağını sordu! "3 ayda 1 trilyonluk oluyorum"

Kesici'nin olası adaylığına tepki: İkinci İhsanoğlu olur

Kesici'nin olası adaylığına tepki: İkinci İhsanoğlu olur

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.