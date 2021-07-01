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Başkan Biden ve Eşi Florida’yı Ziyaret Edecek

01.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Florida eyaletinin Surfside kentinde yıkılan binanın enkazını ziyaret edecek. Binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sekizinci gününe girdi. Yerel yetkililer ölü sayısının 18’e çıktığını açıkladı

Başkan Biden ve Eşi Florida’yı Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Florida eyaletinin Surfside kentinde yıkılan binanın enkazını ziyaret edecek. Champlain Güney Kuleleri adlı 12 katlı, 136 daireli binanın yaklaşık yarısı 24 Haziran’da çökmüştü. Binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sekizinci gününe girdi. Yerel yetkililer ölü sayısının 18’e çıktığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ve eşi Jill Biden’ın kurbanların ve kayıpların aile üyeleriyle biraraya geleceklerini ve kurtarma ekiplerine teşekkür edeceklerini kaydetti.

Biden’ların enkazın bulunduğu alana gidip-gitmeyeceği ise henüz net değil. Psaki, ziyaretin yerel yetkililerle koordinasyon içinde planlanacağını belirtti.

Psaki, ‘‘Sahada devam eden bir arama kurtarma çalışması var ve biz bu çalışmada yer alan ekipleri işlerinden alı koymak istemiyoruz’’ diye konuştu.

Miami Dade İlçesi Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, son Twitter mesajlarıyla binada olduğu sanılan ve haber alınamayan kişi sayısının 145 olduğunu bildirdi.

Florida Valisi Ron DeSantis, operasyonun kasırga kurtarma operasyonları dışında eyalet tarihindeki en büyük kurtarma operasyonu olduğunu bildirdi. DeSantis, kayıpların acısının büyük olduğunu ancak çok sayıda kişinin akıbetinin bilinmemesinin de aileler için büyük kedere neden olduğunu kaydetti.

Vali, zor bekleyişteki aile üyeleri için akıl sağlığı hizmetlerinin sunulacağını da kaydetti.

Çarşamba günü açıklama yapan Miami Dade İlçe İtfaiye Şefi Alan Cominsky, enkaz altında hala sağ olabilecek birilerini bulmak için gece gündüz devam eden çalışmalarda ekiplerin her yolu denediklerini bildirdi ve bunun hala bir ‘‘arama-kurtarma’’ operasyonu şeklinde sürdüğüne vurgu yaptı.

Arama köpekleri, video ve radarların kullanıldığını belirten Cominsky, enkaz altında kalmış olabilecek boşlukları aradıklarını, bu boşluklarda hayatta kalmış kişiler olabileceğini söyledi.

Florida acil durum ekipleri aynı zamanda gelecek hafta bölgeyi tehdit edebilecek fırtınaların gelişimini de takip ediyor ve hem enkaz alanında çalışmaları sürdürebilecek hem de eyaletin diğer yerlerinde arama kurtarma faaliyetleri yürütebilecek altyapıyı hazırlamaya çalışıyor.

Son olarak eyalet yetkilileri federal hükümetten bölgeye ek yardım ekipleri göndermesini talep etmişti.

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