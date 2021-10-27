Başkan Biden'a Hindistan S-400 Yaptırımından Muaf Olsun Çağrısı

Türkiye’yle ilişkilerinde S-400 füze savunma sistemi gerilimi yaşayan ABD’de iki senatör Başkan Biden’dan, S-400 satın alması nedeniyle Hindistan’a yaptırımda bulunulmamasını istedi. Senatörler, bunun Hindistan’la gelişmekte olan ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundu.

Hindistan 2018 yılında 5 adet yerden havaya füze savunma sistemi satın almak için Rusya’yla 5,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Ancak söz konusu sipariş CATSAA yasası nedeniyle ABD’yle arada soruna neden oldu.

Ancak Cumhuriyetçi Senatörr John Corny ve Demokrat Senatör Mark Warner, Başkan Biden’a yazdıkları mektupla, Hindistan’a herhangi bir yaptırım uygulanmamasını istedi.

İki senator, Hindistan’a S-400’ler nedeniyle CATSAA yaptırımlarının uygulanmasının ABD’nin ulusal çıkarlarına aykırı olacağı ve ikili ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundular.

Hindistan hali hazırda S-400 füze savunma sistemleri için ön ödemeyi yapmış durumda ve sistemlerin ilk kısmının bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Hindistan son yıllarda Rusya’dan aldığı askeri malzemelerden ciddi kısıntılara giderken ABD’den alımlarını 2020 yılında 3,4 milyar dolar çıkarmış durumda. Senatörler, olası yaptırımların bu trende de zarar vereceği görüşünü savunuyorlar.

ABD, S-400 füze savunma sistemleri satın alması nedeniyle Türkiye’yeyse yaptırım uyguluyor.

