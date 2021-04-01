Başkan Biden’dan 2,3 Trilyon Dolarlık Altyapı Planı

Başkan Joe Biden 2,3 trilyon dolarlı altyapı modernizasyon paketini açıkladı. Ekonomistler, Biden’ın altyapı planının milyonlarca yeni iş sahası yaratacağı görüşünde.

Biden, planın ilk aşamasını bugün Pittsburgh’daki bir sendika eğitim merkezinde düzenlenen etkinlikte açıkladı. Başkan Biden önümüzdeki sekiz yıl boyunca ABD'nin altyapısını yeniden yapılandıracak olan dev planı ''nesilde bir yapılacak bir yatırım'' olarak tanımladı.

Beyaz Saray tarafından açıklanan ayrıntılara göre; plan kapsamında, yol, köprü, toplu taşıma sistemi, okullar ve diğer altyapı alanlarının modernizasyonu ve inşası için yüz milyarlarca dolar ayırılıyor.

Plan, Corona virüsü salgınının ekonomiye verdiği zararın bir kısmını düzeltebileceği gibi özellikle düşük gelirli çalışanlara da yarar sağlayabilir.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki altyapı planının yalnızca yol, demiryolu ya da köprülerin modernizasyonunu için değil aynı zamanda Amerika’ya yatırım yapılmasını sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapı planını açıklamak üzere Pittsburgh’u seçmesinin ekonomik ve siyasi yankılarının olduğu belirtiliyor. Joe Biden başkanlık seçimlerinde Pittsburgh’u kazanmış ve 2019 yılında seçim kampanyasını da oradan başlatmıştı.