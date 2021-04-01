Başkan Biden’dan 2,3 Trilyon Dolarlık Altyapı Planı

Başkan Joe Biden 2,3 trilyon dolarlı altyapı modernizasyon paketini açıkladı. Ekonomistler, Biden’ın altyapı planının milyonlarca yeni iş sahası yaratacağı görüşünde.
Biden, planın ilk aşamasını bugün Pittsburgh’daki bir sendika eğitim merkezinde düzenlenen etkinlikte açıkladı. Başkan Biden önümüzdeki sekiz yıl boyunca ABD'nin altyapısını yeniden yapılandıracak olan dev planı ''nesilde bir yapılacak bir yatırım'' olarak tanımladı.
Beyaz Saray tarafından açıklanan ayrıntılara göre; plan kapsamında, yol, köprü, toplu taşıma sistemi, okullar ve diğer altyapı alanlarının modernizasyonu ve inşası için yüz milyarlarca dolar ayırılıyor.
Plan, Corona virüsü salgınının ekonomiye verdiği zararın bir kısmını düzeltebileceği gibi özellikle düşük gelirli çalışanlara da yarar sağlayabilir.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki altyapı planının yalnızca yol, demiryolu ya da köprülerin modernizasyonunu için değil aynı zamanda Amerika’ya yatırım yapılmasını sağlayacağını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapı planını açıklamak üzere Pittsburgh’u seçmesinin ekonomik ve siyasi yankılarının olduğu belirtiliyor. Joe Biden başkanlık seçimlerinde Pittsburgh’u kazanmış ve 2019 yılında seçim kampanyasını da oradan başlatmıştı.
Demokrat başkanın altyapı projelerinin şirket ve kurumlara getirilecek daha yüksek vergilerden elde edilecek gelirle finanse edileceği belirtiliyor. Bu durumun da iş çevrelerinin tepkisine yol açabileceği ve Biden yönetiminin Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle birlikte çalışma girişimlerini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.
"Gelir vergisi olarak tek kuruş ödemiyorlar"
ABD Başkanı Joe Biden, “Amazon dahil olmak üzere Fortune 500 listesindeki 91 şirket gelir vergisi olarak tek bir kuruş ödemiyor’’ ifadelerini kullandı. Biden, altyapı planını açıkladığı konuşmasında “Bu ülkeyi Wall Street değil, orta sınıf inşa etti. Orta sınıfı da sendikalar’’ dedi.
ABD Başkanı Biden altyapı planının yaz aylarına kadar Kongre tarafından kabul edilmesini umuyor, bu da hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da Demokratlar’ın sahip olduğu kıl payı çoğunluğa güveneceği anlamına geliyor.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Perşembe ilk kabine toplantısını yapması ve altyapı planının ayrıntılarına burada da değinmesi bekleniyor.
Washington’daki Georgetown Üniversitesi Eğitim ve İşgücü Merkezi (CEW), altyapı projelerinin yaklaşık yüzde 75’inin en fazla lise diploması olan işçilere yönelik olacağını açıkladı. Geri kalanınsa bir ön lisans ya da yüksek lisans diploması gerektireceği belirtiliyor.
Beyaz Saray’ın altyapı planının ayrıntılarını açıklamasından önce yayınlanan rapor, 1,5 trilyon dolarlık bir yatırımın sağlayacağı işleri inceledi.
CEW, yatırımın, lise mezunu ya da daha düşük eğitimli çalışanlar için 8 milyon iş yaratacağını tahmin ediyor. Bu sayının lise mezunu ancak lisans derecesi olmayan çalışanlar içinse 4,8 milyon olması bekleniyor.
Georgetown Üniversitesi Eğitim ve İşgücü Merkezi’nden araştırma profesörü ve baş ekonomist Nicole Smith, Reuters’a verdiği demeçte, ‘’İlginç olan, bu planın gerçekten lise veya daha düşük eğitime sahip kişilere fırsat yaratma şansı tanımasıdır’’ dedi.
Smith, salgının ABD’de son 10 yıldır mavi yakalı işlerde yaşanan sıkıntıları daha da körüklediğini dile getirdi. Demokrat Biden, kendisini sürekli işçi yanlısı bir başkan olarak gösterdi ve asgari ücreti arttıracak ve işçilerin sendikalaşmasını kolaylaştıracak politikaları savundu.
Siyasi çıkarlar mı ön planda?
Son yıllarda üniversite diploması olmayan seçmenler daha çok Cumhuriyetçiler’in yanında yer aldı.
Ekonomistler, az bir farkla Demokratlar tarafından kontrol edilen Kongre’de tartışma yaratması beklenen altyapı planının Biden’ın partisine bu eğilimi tersine çevirme şansı tanıyabileceğini düşünüyor.