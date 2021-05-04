Başkan Biden’dan Aşılamada Yeni Hedef

Başkan Joe Biden ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşının en az bir dozunu almış olmalarını hedeflediklerini belirtti. 4 Temmuz’a kadar 160 milyon yetişkinin de tamamen aşılanmış olması hedefleniyor.

ABD’de yetişkinlerin yüzde 56’sından fazlası en az bir doz aşı yaptırmış, 105 milyon kişi de tamamen aşılanmış durumda. Başkan Joe Biden Salı günü yaptığı açıklamada, “Elimizde aşı olduğuna göre, daha fazla sayıda Amerikalı’yı aşılanma konusunda ikna etmeye odaklıyız. Bu çabamızda başarılı olursak, o zaman Amerikalılar normale dönme konusunda ciddi bir adım atmış olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Biden’ın koymuş olduğu hedeflere ulaşılması halinde, 4 Temmuz’a kadar ABD nüfusunun yarısı aşılanmış olacak. ABD şu anda bir gün içinde 965 bin doz aşı uyguluyor. Bu sayı, üç hafta önceki sayının yarısı. Başkan Biden’ın açıkladığı hedeflere ulaşılabilmesi için bu hızın iki katına çıkması gerekiyor.

Eyaletlere nüfusa dayalı aşı tahsisi yöntemi değişiyor