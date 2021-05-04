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Başkan Biden’dan Aşılamada Yeni Hedef

04.05.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Biden ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşının en az bir dozunu almış olmalarını hedeflediklerini açıkladı

Başkan Biden’dan Aşılamada Yeni Hedef

Başkan Joe Biden ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşının en az bir dozunu almış olmalarını hedeflediklerini belirtti. 4 Temmuz’a kadar 160 milyon yetişkinin de tamamen aşılanmış olması hedefleniyor.

ABD’de yetişkinlerin yüzde 56’sından fazlası en az bir doz aşı yaptırmış, 105 milyon kişi de tamamen aşılanmış durumda. Başkan Joe Biden Salı günü yaptığı açıklamada, “Elimizde aşı olduğuna göre, daha fazla sayıda Amerikalı’yı aşılanma konusunda ikna etmeye odaklıyız. Bu çabamızda başarılı olursak, o zaman Amerikalılar normale dönme konusunda ciddi bir adım atmış olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Biden’ın koymuş olduğu hedeflere ulaşılması halinde, 4 Temmuz’a kadar ABD nüfusunun yarısı aşılanmış olacak. ABD şu anda bir gün içinde 965 bin doz aşı uyguluyor. Bu sayı, üç hafta önceki sayının yarısı. Başkan Biden’ın açıkladığı hedeflere ulaşılabilmesi için bu hızın iki katına çıkması gerekiyor.

Eyaletlere nüfusa dayalı aşı tahsisi yöntemi değişiyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı yeni hedefler, ülke genelinde aşıya talebin gözle görülür biçimde azaldığı bir döneme rastladı. ABD’de bazı eyaletler kendilerine ayrılan dozların en az yarısını kullanmıyor.

Biden yönetimi aşı dağıtımını talebin daha zayıf olduğu eyaletlerden daha fazla olduğu eyaletlere kaydırmak üzere harekete geçecek. Biden yönetimi daha önce eyaletlere nüfuslarına göre aşı tahsis ediyordu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, eyalet valileri de yeni uygulama konusunda bilgilendirildi.

12-15 yaş grubu için FDA onayı bekleniyor

Gelecek hafta başında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 12-15 yaş grubu için Pfizer’in aşısına onay vermesi olası.

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü yaptığı açıklamada, FDA’den onay gelir gelmez bu yaş grubunun aşılanmasına derhal başlayacaklarını ve bunun için ülke genelinde 20 bin eczaneye aşı dozlarının gönderileceğini belirtti.

Amaç bu yaş grubunda mümkün olduğunca fazla kişiyi aşılayarak önümüzdeki döneme öğrencilerin çoğunun tamamen aşılanmış olmasını sağlamak.

Biden’dan gençlere “aşılanın” mesajı

ABD Başkanı Biden gençlere de aşı olmaları çağrısında bulundu.

“Özellikle 20’li ve 30’lu yaşlarında olan ve aşı yaptırmasına gerek olmadığını düşünen çok sayıda genç var. Şunu net bir şekilde söylemek isterim. Aşılanmanız gerek” diye konuştu.

Aşıya teşvik kampanyaları

Biden yönetimi aynı zamanda ulaşılması daha zor kesimin aşılanmasını sağlamak için daha küçük olan mobil merkezlere odaklanacak.

Biden yönetimi, eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları ile aşıya duyulan ilgiyi artırmak için de yüz milyonlarca dolar kaynak ayıracak.

ABD Başkanı Joe Biden halkı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla, vergi indirimi sağlanması ya da bazı marketlerde indirim verilmesi gibi seçenekleri şirketlerle görüştüklerini de söyledi.

ABD’nin West Virginia eyaleti de 16-35 yaş arasındaki yaş grubuna aşı olmaları halinde 100 dolarlık tasarruf bonosu vereceklerini açıklamıştı.

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