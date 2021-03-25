Başkan Biden’dan Beyaz Saray’da İlk Basın Toplantısı

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra Beyaz Saray’da ilk basın toplantısını düzenledi. Başkan Biden görevdeki ilk 100 gününde 200 milyon aşılama yapılmış olmasını hedeflediklerini söyledi.

İlk basın toplantısında gazetecilerden soru almaya başlamadan önce kısa bir açıklama yapan Biden, ‘görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon aşı’ hedefine planlanan tarihten 42 gün önce ulaştıklarını belirtti, yeni hedefi de 200 milyon aşı olarak açıkladı. Biden, “İddialı olduğunu biliyorum. Başlangıçta koyduğumuz hedefin iki katı. Ama dünyada hiçbir ülke buna yaklaşamadı” dedi.

İşsizlik yardımına başvuranların sayısındaki azalmaya işaret ederek ekonomide ilerleme kaydedildiğini belirtti; ancak hala işsiz olan Amerikalılar’ın bulunduğunu ve daha atılması gereken adımlar olduğunu da ifade etti.

Demokrat Başkan Biden, “Cumhuriyetçiler birlikte çalışmak mı istiyor yoksa ayrıştırıcı siyasete devam mı etmek istiyor buna karar vermeli” diyerek, bireysel silahlanma, iklim değişikliği ve göçmen reformu gibi alanlarda ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçiler’e kendisiyle birlikte çalışmaları çağrısında bulundu. “Tek bildiğim benim ayrıştırmak için değil, sorunları çözmek için bu göreve getirildiğim” dedi.