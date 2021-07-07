HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Başkan Biden’dan Çağrı: “Lütfen Aşı Olun, Ücretsiz”

Başkan Biden’dan Çağrı: “Lütfen Aşı Olun, Ücretsiz”

07.07.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden virüsün hızlı bulaşan Delta varyantına karşı korunmak için, aşılanmamış olanlara aşı olmaları çağrısında bulundu. ABD’de bu hafta sonuna kadar 160 milyon kişinin tamamen aşılanmış olacağını belirten Biden halkı rehavete kapılmamaları konusunda uyardı

Başkan Biden’dan Çağrı: “Lütfen Aşı Olun, Ücretsiz”

ABD Başkanı Joe Biden virüsün hızlı bulaşan Delta varyantına karşı korunmak için, aşılanmamış olanlara aşı olmaları çağrısında bulundu. ABD’de bu hafta sonuna kadar 160 milyon kişinin tamamen aşılanmış olacağını belirten Biden halkı rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

ABD Başkanı, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada “Milyonlarca Amerikalı aşılanmadı, virüse karşı korumasız. Bu sebeple arkadaşları, çevreleri, önemsedikleri insanlar tehlikede. Delta varyantı sebebiyle bu daha da büyük bir sorun” ifadelerini kullandı.

Biden, ABD’nin birçok bölgesindeki vakaların yarısından Delta varyantının sorumlu olduğunu söyledi.

Çok sayıda ülkede en çok görülen varyant haline gelen Delta, Corona virüsünün daha önce görülen türlerine kıyasla daha kolay bulaşıyor ve özellikle gençler arasında hastalığın daha ciddi seyretmesine yol açabiliyor.

Sağlık yetkililerine göre, Delta varyantı ABD’de her eyalette görüldü. Başkan Biden çalışmaların, Mayıs ayı başından bu yana ABD’de hastaneye kaldırılan ya da hayatını kaybeden hastaların tamamının aşılanmayan kişiler olduğunu gösterdiğine işaret etti.

ABD Başkanı Biden, “Lütfen hemen aşılanın. İşe yarıyor. Ücretsiz. Aşı olmak hiç bu kadar kolay olmadı ve daha önemli olmadı” dedi.

Biden yönetim olarak yaz aylarının geri kalan kısmını daha fazla sayıda kişinin aşılanması için kullanacaklarını ve bu kapsamda kapı kapı dolaşacaklarını kaydetti.

42 bin eczanenin aşı merkezi olarak hizmet vereceğini söyleyen ABD Başkanı mümkünse işyerlerinde de aşılanma imkanının olacağını, yaz festivallerinde, spor etkinliklerinde ve ibadet evlerinde aşılamayı kolaylaştırmak üzere daha fazla sayıda mobil kliniğin kullanılacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandımSabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandım
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Kiev’de bomba alarmı! Belediye binası boşaltıldıKiev’de bomba alarmı! Belediye binası boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

Bakan Koca kritik verileri açıkladı! Vaka sayısında artış

Bakan Koca kritik verileri açıkladı! Vaka sayısında artış

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Metrekareye 100 kilograma yakın yağış bekleniyor

Metrekareye 100 kilograma yakın yağış bekleniyor

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Korku dolu anlar! Kendini kesti, kimseyi yanına yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kendini kesti, kimseyi yanına yaklaştırmadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.