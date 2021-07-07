Başkan Biden’dan Çağrı: “Lütfen Aşı Olun, Ücretsiz”

ABD Başkanı Joe Biden virüsün hızlı bulaşan Delta varyantına karşı korunmak için, aşılanmamış olanlara aşı olmaları çağrısında bulundu. ABD’de bu hafta sonuna kadar 160 milyon kişinin tamamen aşılanmış olacağını belirten Biden halkı rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

ABD Başkanı, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada “Milyonlarca Amerikalı aşılanmadı, virüse karşı korumasız. Bu sebeple arkadaşları, çevreleri, önemsedikleri insanlar tehlikede. Delta varyantı sebebiyle bu daha da büyük bir sorun” ifadelerini kullandı.

Biden, ABD’nin birçok bölgesindeki vakaların yarısından Delta varyantının sorumlu olduğunu söyledi.

Çok sayıda ülkede en çok görülen varyant haline gelen Delta, Corona virüsünün daha önce görülen türlerine kıyasla daha kolay bulaşıyor ve özellikle gençler arasında hastalığın daha ciddi seyretmesine yol açabiliyor.

Sağlık yetkililerine göre, Delta varyantı ABD’de her eyalette görüldü. Başkan Biden çalışmaların, Mayıs ayı başından bu yana ABD’de hastaneye kaldırılan ya da hayatını kaybeden hastaların tamamının aşılanmayan kişiler olduğunu gösterdiğine işaret etti.

ABD Başkanı Biden, “Lütfen hemen aşılanın. İşe yarıyor. Ücretsiz. Aşı olmak hiç bu kadar kolay olmadı ve daha önemli olmadı” dedi.

Biden yönetim olarak yaz aylarının geri kalan kısmını daha fazla sayıda kişinin aşılanması için kullanacaklarını ve bu kapsamda kapı kapı dolaşacaklarını kaydetti.

42 bin eczanenin aşı merkezi olarak hizmet vereceğini söyleyen ABD Başkanı mümkünse işyerlerinde de aşılanma imkanının olacağını, yaz festivallerinde, spor etkinliklerinde ve ibadet evlerinde aşılamayı kolaylaştırmak üzere daha fazla sayıda mobil kliniğin kullanılacağını belirtti.

