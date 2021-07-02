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Başkan Biden’dan Florida Ziyaretinde Birlik Mesajı

02.07.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden 12 katlı binanın yıkıldığı Florida’nın Surfside kentini ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin aileleri, yerel yetkililer ve arama-kurtarma görevlileriyle görüşen Demokrat Başkan Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi ile biraraya geldiği toplantıda birlik mesajı verdi

Başkan Biden’dan Florida Ziyaretinde Birlik Mesajı

ABD Başkanı Joe Biden 12 katlı binanın yıkıldığı Florida’nın Surfside kentini ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin aileleri, yerel yetkililer ve arama-kurtarma görevlileriyle görüşen Demokrat Başkan Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi ile biraraya geldiği toplantıda birlik mesajı verdi.

Arama kurtarma çalışmaları enkazın bir bölümünde çökme tehlikesi sebebiyle geçici olarak askıya alınmıştı. Can kaybı ise 18’e yükselmiş durumda. Aralarında 4 ve 10 yaşında çocuk da var. 145 kişidense hala haber alınamıyor.

Hayatta kalanlara geçici konut

ABD Başkanı Joe Biden Florida’ya gereken yardımın sağlanması için bürokratik işlemleri kolaylaştırdıklarını belirtti; Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) çöken binanın sakinlerinden hayatta kalanlara geçici konut sağlayacağını söyledi.

Florida temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Florida’daki binanın çökmesine neyin yol açtığına ilişkin sağlam bir kanıt olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, “Bütün ulus bu ailelerle birlikte yas tutuyor. Her gün televizyonda izliyorlar, çok zor bir dönemden geçiyorlar. Eşini ve küçük oğlunu kaybeden ve ne yapacağını bilmeyen bir kadınla oturup konuştum” ifadelerini kullandığı duygusal bir konuşma yaptı.

Biden: “Ülkeye birlikte çalışabileceğimizi gösteriyoruz”

Aralarında Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis’in de bulunduğu yerel yetkililerle görüşen Demokrat Başkan Biden, yerel yönetimin neye ihtiyacı varsa federal hükümetin gereken yardımı sağlayacağını, tüm maliyeti federal hükümetin karşılayacağını söyledi.

Biden, “Bu bir ölüm kalım meselesi, bir yere gitmiyoruz” dedi. Başkan Biden Cumhuriyetçi Vali’ye dönerek “İyi olan şey ne biliyor musunuz? Ulusumuza işbirliği yapabileceğimizi göstermiş oluyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyetçi Vali de Başkan Biden’a teşekkür ederek, “İlk günden itibaren bu trajedinin ciddiyetini anladınız ve çok destek verdiniz. Hiç bürokrasiyle karşı karşıya kalmadık. Federal kaynakların Florida’ya ulaştırılmasında bir gecikme yaşamadık” ifadelerini kullandı.

Bir önceki başkan Donald Trump’a yakın bir isim olarak bilinen Cumhuriyetçi Vali DeSantis’in 2024 başkanlık seçimlerinde olası adaylar arasında adı geçiyor.

Biden ailelerle tek tek görüştü: “Beklemek dayanılmaz”

ABD Başkanı Biden daha sonra biraraya geldiği itfaiye görevlilerine ve arama kurtarma faaliyetlerine katılan görevlilere teşekkür etti. Biden saha sonra da çöken binada hayatını kaybedenlerin aileleriyle tek tek görüştü. Temasların bu kısmı basına kapalı gerçekleşti.

Siyasi hayatı kişisel trajik tecrübeleriyle şekillenen Başkan Biden, 1971 yılında kızı ile ilk eşinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ve oğlunun kanserden ölmesine de atıfta bulunarak, “Birisini kaybetmek yeterince zor. Beklemekse dayanılmaz” dedi.

Ailelere ‘’umudunuzu kaybetmeyin’’ mesajı veren Biden’ın bu sözleri İspanyolca’ya da çevrildi.

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