Başkan Biden’dan “Irksal Eşitlik” Kararnameleri

Başkan Joe Biden Beyaz Saray’ın ‘’ırksal eşitlik gündemi’’ kapsamında sistematik ırkçılıkla mücadeleye ilişkin dört kararname imzaladı. Konuşmasında George Floyd gösterilerine atıfta bulunan Başkan Biden, “Bu ulusun kurucu ilkelerinden biri olan ‘Herkesin eşit yaratıldığı ve eşit muamele görme hakkına sahip olduğu’ ilkesini tam olarak uygulayamadık’’ dedi.

Başkan Biden’ın imzaladığı kararnamelerden biri, Adalet Bakanlığı’nın özel olarak işletilen cezaevleri ve gözaltı merkezleriyle çalışmaması ve bu cezaevleriyle sözleşmelerini yenilememesi talimatını veriyor. Bu cezaevlerinin kullanılması eski Başkan Donald Trump döneminde artmıştı.

İç Politika Konseyi Başkanı Susan Rice, Beyaz Saray basın brifinginde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın genel müfettişinin hazırladığı rapora göre özel cezaevi ve gözaltı merkezlerinin hem görevliler hem de mahkumlar açısından daha az güvenli olduğunun tespit edildiğine dikkat çekti.

Joe Biden’ın bu kapsamda imzaladığı kararname yalnızca Adalet Bakanlığı’nın yaptığı sözleşmeleri etkileyecek. Kararname, ABD’de yasadışı olarak bulunan göçmenlerin gözaltına alınmasında İç Güvenlik Bakanlığı’nın kullandığı özel gözaltı merkezlerini kapsamıyor.