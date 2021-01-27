Başkan Biden’dan “Irksal Eşitlik” Kararnameleri

Başkan Joe Biden Beyaz Saray’ın ‘’ırksal eşitlik gündemi’’ kapsamında sistematik ırkçılıkla mücadeleye ilişkin dört kararname imzaladı. Konuşmasında George Floyd gösterilerine atıfta bulunan Başkan Biden, “Bu ulusun kurucu ilkelerinden biri olan ‘Herkesin eşit yaratıldığı ve eşit muamele görme hakkına sahip olduğu’ ilkesini tam olarak uygulayamadık’’ dedi.
Başkan Biden’ın imzaladığı kararnamelerden biri, Adalet Bakanlığı’nın özel olarak işletilen cezaevleri ve gözaltı merkezleriyle çalışmaması ve bu cezaevleriyle sözleşmelerini yenilememesi talimatını veriyor. Bu cezaevlerinin kullanılması eski Başkan Donald Trump döneminde artmıştı.
İç Politika Konseyi Başkanı Susan Rice, Beyaz Saray basın brifinginde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın genel müfettişinin hazırladığı rapora göre özel cezaevi ve gözaltı merkezlerinin hem görevliler hem de mahkumlar açısından daha az güvenli olduğunun tespit edildiğine dikkat çekti.
Joe Biden’ın bu kapsamda imzaladığı kararname yalnızca Adalet Bakanlığı’nın yaptığı sözleşmeleri etkileyecek. Kararname, ABD’de yasadışı olarak bulunan göçmenlerin gözaltına alınmasında İç Güvenlik Bakanlığı’nın kullandığı özel gözaltı merkezlerini kapsamıyor.
“Eşitlikçi konut politikası”
Joe Biden’ın imzaladığı başkanlık kararnamelerinden bir diğeri de, İmar ve İskan Bakanlığı’nın eşitlikçi konut politikalarını teşvik etmesini öngörüyor.
Bu kapsamda İmar ve İskan Bakanlığı daha önce uygulanan politikaların ayrımcı etkilerini araştırması ve bunlara karşı harekete geçmesi talimatını veriyor.
Askeri teçhizatın yerel emniyet birimlerine transferine kısıtlama da gündemde
Başkan Biden’ın imzaladığı dört kararname Demokrat başkanın kendisinden önceki Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın politikalarını tersine çevirme ve seçim kampanyası sırasında gerçekleştirme vaadinde bulunduğu ırksal adaleti teşvik etme amacını taşıyan bir paketin parçası.
Joe Biden’ın imzaladığı kararnamelerden biri askeri teçhizatın yerel emniyet merkezlerine aktarılmasını engelleyen uygulamayı yeniden devreye alıyor. Bu uygulama Obama döneminde Missouri eyaletinin Ferguson kentinde siyah genç Michael Brown’un polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlatılmış; ancak Trump bu kısıtlamayı 2017 yılında kaldırmıştı.
Biden’dan George Floyd protestolarına atıf
Başkan Biden, Salı sabahı Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Amerika kuruluş dönemindeki ‘herkes için eşitlik’ vaadini hiçbir zaman tam olarak yerine getirmiş değil. Ancak hiçbir zaman da bu konuda çabalamaktan vazgeçmedik. Bugün ırksal eşitlikte gelişim sağlamak ve her zaman ulaşmak için mücadele ettiğimiz kusursuz birliğe bizi biraz daha yaklaştırmak amacıyla harekete geçeceğim” diye yazmıştı.
Joe Biden bugün kararnameleri imzalarken yaptığı konuşmada, ABD’nin hemen hemen her eyaletinde düzenlenen George Floyd gösterilerine değindi. Polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybeden George Floyd’dan söz ederken, “Bu adaletin ensesine çöken bir dizdi” dedi, olayların ABD’de ırkçılıkla mücadele açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Trump döneminde Kongre’de polis reformuna ilişkin yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Biden yönetimi yetkilileri bu konuya ilişkin imzalanan kararnamelerin bir başlangıç olduğunu ve bundan sonraki süreçte Kongre ile birlikte çalışarak “daha cesur’’ adımlar atabileceklerinin de sinyalini verdi.
Beyaz Saray’daki imza törenine ABD’nin ilk siyah kadın başkan yardımcısı Kamala Harris de katıldı. Siyah seçmenlerin desteği Joe Biden’ın başkanlık seçimini kazanmasında etkili olmuştu.