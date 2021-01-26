Başkan Biden’dan Irksal Eşitlik ve Polis Reformu Kararnameleri

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün gündemi ırksal eşitlik ve adalet. Biden’ın polis reformu, konut ve barınmanın yanı sıra cezaevi koşulları gibi konularla ilgili bir dizi kararname imzalaması bekleniyor.

Başkan Biden, Salı sabahı Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Amerika kuruluş dönemindeki ‘herkes için eşitlik’ vaadini hiçbir zaman tam olarak yerine getirmiş değil. Ancak hiçbir zaman da bu konuda çabalamaktan vazgeçmedik. Bugün ırksal eşitlikte gelişim sağlamak ve her zaman ulaşmak için mücadele ettiğimiz kusursuz birliğe bizi biraz daha yaklaştırmak amacıyla harekete geçeceğim” diye yazdı.

Biden’ın polis reformu konusunda bir komisyon oluşturulmasını öngören bir kararname imzalaması bekleniyor.

Askeri teçhizatın yerel polise transferi kısıtlanacak Başkan Joe Biden’ın askeri donanımın yerel emniyet merkezlerine aktarılmasını engelleyen uygulamayı da yeniden devreye alması bekleniyor. Bu uygulama Obama döneminde Missouri eyaletinin Ferguson kentinde siyah genç Michael Brown’un polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlatılmış; ancak Trump bu kısıtlamayı 2017 yılında kaldırmıştı