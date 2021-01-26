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Başkan Biden’dan Irksal Eşitlik ve Polis Reformu Kararnameleri

26.01.2021 20:20 | Son Güncelleme:
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Başkan Biden’dan Irksal Eşitlik ve Polis Reformu Kararnameleri

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün gündemi ırksal eşitlik ve adalet. Biden’ın polis reformu, konut ve barınmanın yanı sıra cezaevi koşulları gibi konularla ilgili bir dizi kararname imzalaması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün gündemi ırksal eşitlik ve adalet. Biden’ın polis reformu, konut ve barınmanın yanı sıra cezaevi koşulları gibi konularla ilgili bir dizi kararname imzalaması bekleniyor.

Başkan Biden, Salı sabahı Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Amerika kuruluş dönemindeki ‘herkes için eşitlik’ vaadini hiçbir zaman tam olarak yerine getirmiş değil. Ancak hiçbir zaman da bu konuda çabalamaktan vazgeçmedik. Bugün ırksal eşitlikte gelişim sağlamak ve her zaman ulaşmak için mücadele ettiğimiz kusursuz birliğe bizi biraz daha yaklaştırmak amacıyla harekete geçeceğim” diye yazdı.

Biden’ın polis reformu konusunda bir komisyon oluşturulmasını öngören bir kararname imzalaması bekleniyor.

Askeri teçhizatın yerel polise transferi kısıtlanacak Başkan Joe Biden’ın askeri donanımın yerel emniyet merkezlerine aktarılmasını engelleyen uygulamayı da yeniden devreye alması bekleniyor. Bu uygulama Obama döneminde Missouri eyaletinin Ferguson kentinde siyah genç Michael Brown’un polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlatılmış; ancak Trump bu kısıtlamayı 2017 yılında kaldırmıştı

“Eşitlikçi konut politikası”

Joe Biden’ın Beyaz Saray’ın resmi yemek salonunda yapacağı konuşmanın ardından imzalayacağı başkanlık kararnamelerinden biri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın eşitlikçi konut politikalarını teşvik etmesini öngörüyor. Başkan Biden’ın ırkçılık ve yabancı düşmanlığını kınamak üzere de bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

Joe Biden’ın geçen hafta yemin eder etmez imzaladığı kararnamelerden biri federal hükümetin herkes için eşitlik ve adaleti teşvik etmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşım izlemesine ilişkindi.

Başkan Biden’ın bugün imzalayacağı kararnamelerden biri uyarınca, Susan Rice yönetimindeki Beyaz Saray İç Politika Konseyi, ırksal eşitlik önerilerinin hayata geçirilmesi sürecinin çeşitli federal kurumlarla koordinasyonundan sorumlu olacak.

Başkan Biden, İdare ve Bütçe Ofisi’ne (OBM) hizmetlere yeterli erişimi olmayanların birtakım imkanlardan ya da fırsatlardan yararlanma konusunda sistematik engellerle karşılaşıp karşılaşmadıklarının değerlendirilmesi talimatını vermişti.

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