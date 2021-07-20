Başkan Biden’dan Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Joe Biden, dünya genelindeki Müslümanlar’ın Kurban Bayramı’nı kutladı. Biden, bayram ve Hac geleneklerinin Corona virüsüyle mücadele edilen bu yıl her zamankinden önemli olduğuna dikkat çekti.

Beyaz Saray’ın internet sayfasında yayınlanan mesajda şu sözlere yer verildi:

‘‘Jill ve ben, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlara en içten selamlarımızı gönderiyoruz. İbrahim ve oğlunun Tanrı'ya olan bağlılığını anarken daha az şanslı olanlara yardım etmeye yönelik bayram ve Hac gelenekleri Corona virüsünün zorluklarını aştığımız, küresel salgınla mücadele ettiğimiz ve ondan kurtulmak için çalıştığımız bu yıl özel bir anlam taşıyor. Amerikan halkı, dünya genelinde aralarında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin de olduğu ülkelere yarım milyon aşı bağışlayarak Corona virüsüne karşı küresel düzeyde verilen mücadeleye yardım etmekten gurur duyuyor.”

Biden, bu salgını her yerde sona erdirmek ve hayat kurtarmak için hep birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

“Dünyanın her köşesinden farklı yollarda yürüyen insanları bir araya getiren Hac, İslam’ın eşitliğe bağlılığının ve İbrahimi inancının ortak köklerinin de bir hatırlatması” diyen Biden, ABD’nin salgından daha güçlü çıkabilmek için uluslararası toplumla ve gelecek yıl Hacca gitmeyi isteyen binlerce Amerikalı Müslüman’la birlikte çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Biden açıklamasını, “Amerikan halkı adına bu günü kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun’’ sözleriyle tamamladı.

Başkan Joe Biden açıklamasının bir kısmını Twitter’dan da yayınladı.

