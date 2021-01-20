Başkan Biden’ın Yeni Göçmenlik Tasarısı Neleri İçeriyor?

Başkan Joe Biden, ABD göçmenlik sisteminin modernleştirilmesi girişimi kapsamında 2021 Vatandaşlık Yasası tasarısını Kongre'ye gönderiyor.

20 Ocak'ta yayınlanan açıklamada "Başkan Biden, görev başındaki ilk gününde, insaniyeti ve Amerikan değerlerini göçmenlik sistemimize yeniden kazandırmak için Kongre'ye bir yasa tasarısı gönderiyor. Tasarı, her gün toplumlarımızı zenginleştiren ve uzun yıllardır burada yaşayan gayretli insanlara vatandaşlık fırsatı tanıyor. Göçmenlik sistemimizi modernleştiren yasa tasarısı; ailelerin birarada kalmasını, ekonomimizin büyümesini, akıllı yatırımlarla sınır idaresinin sorumlu şekilde sağlanmasını, Orta Amerika’dan gelen göçün köklerinde yatan nedenlerin ele alınmasını, ABD'nin zulümden kaçanlara sığınak olmasını sağlayacak. Ekonomimize canlılık kazandıracak bu tasarı, her işçinin korunmasını garanti altına alacak. Göçmen komşularımıza, meslektaşlarımıza, toplum liderlerine, kilise cemaatlerine, arkadaşlarımıza, Amerikan toplumlarına hizmet etmek ve onları korumak için kendi hayatlarını riske atarak öncelikli işlerde çalışanlara ve ve aileleri tarafından küçük yaşta kaçak olarak ülkeye getirilenler dahil sevdiklerimize vatandaşlık yolu açacak" ifadeleri yer aldı.

ABD Vatandaşlık Yasası, şu maddeleri kapsayacak: Vatandaşlık yolunun açılması ve çalışma güvencelerinin güçlendirilmesi: * Tasarı, Amerika'da kaçak olarak yaşayan kişilerin geçici yasal statü başvurusunda bulunmasına olanak tanıyacak. Bu kişiler ulusal güvenlik taramasından sorunsuz olarak geçtikleri ve vergi ödemelerini yerine getirdikleri takdirde beş yıl sonra Yeşil Kart (Greencard) olarak bilinen Kalıcı İkamet Statüsü almaya hak kazanacak. Çocuk yaşta aileleri tarafından Amerika'ya kaçak olarak getirilenler, şiddet eylemleri ya da doğal afetler nedeniyle zarar gören ülkelerinde güvenli bir yaşam süremeyen savunmasız insanlara sağlanan Geçici Koruma Statüsü'ne (TPS) sahip olanlar ve göçmen tarım işçileri arasında belirli şartları karşılayanlar, tasarıya göre derhal vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek. Tüm Yeşil Kart sahipleri, üç yıl sonunda ilave güvenlik taramalarını, İngilizce dil sınavı ile ABD yurttaşlık bilgileri sınavını geçtikleri takdirde ABD vatandaşı olmak için başvuru yapabilecek. Başvuru yapacakların 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ya da öncesinde bizzat ABD'de bulunmaları gerekiyor. Tasarı ayrıca Amerika'nın bir göçmenler ülkesi olduğu gerçeğini yansıtmak için göçmenlik yasalarında ABD vatandaşı ya da ABD'de kalıcı ikamet izni olmayan yabancı uyruklulara atfen kullanılan 'alien' kelimesinin yerine 'vatandaş olmayanlar' anlamına gelecek 'noncitizen' kelimesinin yer almasını öngörüyor.

* Tasarı ayrıca göçmen ailelerin birarada tutulmasına öncelik veriyor. Her ülkeye uygulanan vize kotasını arttıran, uzun bekleme sürelerini kaldıran tasarı, LGBTQ+ bireylerden oluşan ailelere yönelik ayrımcılığa da son veriyor. Öksüz ve yetimlere, dullara, çocuklara, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika safında savaşan Filipinli eski muhariplere koruma sağlayan tasarı, Amerika'da ikamet eden ailelerin yabancı ülkelerde yaşayan fertlerinin de Yeşil Kartları’nı bekleyene kadar geçici süreliğine Amerika'daki ailelerinin yanında olmalarına olanak tanıyor. * Kültürel çeşitliliği öne çıkaran tasarı, dini inanca dayalı ayrımcılığı yasaklıyor ve başkanların gelecekte de bu konuda yasak getirmelerini engellemek için kısıtlama getiriyor. Tasarı, Yeşil Kart çekilişinin kotasını da 55 binden 80 bine yükseltiyor. * Çalışma vizelerindeki tıkanıklığı gideren tasarı, Amerika'daki üniversitelerde STEM alanlarında (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) yüksek lisans derecesi almış yabancıların ABD'de kalmasını kolaylaştırıyor. Düşük maaşlı sektörlerde çalışanların Yeşil Karta erişimini kolaylaştırmayı öngören tasarı, H-1B çalışma vizesi sahiplerinin yasada 'dependent' olarak belirtilen eşlerine ve çocuklarına çalışma izni sağlıyor, çocukların sistem içinde 'yaşlarının geçmesini' engelliyor. Tasarı ayrıca Amerikalı çalışanlarla haksız rekabeti önlemek için H-1B gibi göçmen vizesi olmayan çalışma vizesi sahiplerine yüksek maaş verilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Akıllı sınır kontrolu * Tasarı, mevcut sınır güvenliğinin teknoloji ve altyapı kaynaklarıyla güçlendirilmesini de öngörüyor. Güvenlik taramalarının hızlandırılması, tüm kara, hava ve deniz gümrük kapılarında kaçak malların ve narkotik maddelerin tanımlanması için teknolojiden yararlanılması, tasarı kapsamı içinde. Sığınma başvurusunda bulunanların daha hızlı işlemden geçirilmesi için gümrük kapılarındaki altyapıların güçlendirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor. * Suç örgütlerinin üzerine gidilmesini de teşvik eden tasarı, göçmenleri istismar eden insan kaçakçılarının daha etkili şekilde cezalandırılmasını, yabancı uyuşturucu kaçakçıları ve bağlı oldukları ağlara yönelik istihbarat toplama ve analiz çalışmalarının kapsamının genişletilmesini, Orta Amerika'daki suç çeteleriyle mücadele eden görev güçlerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İç Güvenlik Bakanlığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından destek verilmesini öngörüyor. Göçün temel nedenlerini ele alma girişimi