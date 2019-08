"Yeşilçam’ın her şeyi Antalya’dır"

Başkan Böcek, bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye’de üniversitelerden 100 öğrenci için bir staj imkanı olacağını aktardı. Böcek, "Gece gündüz yapılması gereken ne varsa, sinema izlemeden tutun ilçelere köylere her yere gideceğiz onlarla beraber. Önümüzdeki yıllarda daha gelişerek büyüterek devam ettireceğiz. Bugüne kadar emeği olan bütün başkanlarımıza teşekkür ediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Yeşilçam’ın her şeyi Antalya’dır" ifadelerinde bulundu.

Logonun tasarımıyla ilgili de bilgi veren Böcek, ilk ödülün Türkan Şoray’a verilmiş olması ve pozitif bir ayrımcılık yapmak istemeleri nedeniyle bu şekilde belirlendiğini söyledi.