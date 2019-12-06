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Başkan Böcek: "Hedefimiz 20 milyon turisti ağırlamak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:56 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’nda kurdukları stantta, Antalya’da 2019 yılında 16 milyon turist ağırladıklarını belirterek, “Bundan sonraki hedefimiz 20 milyon turisti ağırlamak” dedi.Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı 13.

Başkan Böcek: "Hedefimiz 20 milyon turisti ağırlamak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’nda kurdukları stantta, Antalya’da 2019 yılında 16 milyon turist ağırladıklarını belirterek, “Bundan sonraki hedefimiz 20 milyon turisti ağırlamak” dedi.
Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı 13. kez kapılarını açtı. 43 ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuarda Antalya Büyükşehir Belediyesi de stant açtı. Fuarın ilk gününden standa ilgi oldukça yoğundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de stantta ziyaretçileri karşılayarak kentin tanıtımını yaptı.

"22.5 milyon insana hizmet ediyoruz"
Stantta açıklama yapan Başkan Muhittin Böcek, “Burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Türkiye turizminin başkenti Antalya. 2019 yılında şu ana kadar 15 milyon turist Antalya’ya geldi. 2019’un bitimine doğru da bu sayının 16 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Antalya, geceleme olarak baktığımızda otel ve motellerde sadece bir gecede 700 bin geceleme bir yer. 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli turistimizin olduğu yaklaşık 2.5 milyona yakın nüfusumuzla 22.5 milyon insana hizmet ediyoruz” dedi.

"Hedefimiz 20 milyon turisti ağırlamak"
Turizm sektörünün temsilcileriyle her ay toplanarak turizmle ilgili büyük çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Böcek, “Antalya Havaalanı’na inildiği an itibariyle bütün turistlerimizin rahatı ve huzuru için gerekli çalışmaları birlikte yapıyoruz. Yola ‘Ben, sen yok. Biz varız’ diyerek çıktık. Toplantılarda gördüğümüz eksikliklere anında çözüm üretiyoruz. Bu düşüncelerle turizme katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye gelen turistin yüzde 67’si Antalya’mıza gelmektedir. Türkiye’de 400’ün üzerinde mavi bayrak vardır, 201’i Antalya’dadır. Antalya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir yer. Tarihimizi ve kültürümüzü bir araya getirerek Türk turizminin başkenti olmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz 20 milyon turisti ağırlamak. Bu güzel fuarımızın güzel İzmir’imizde iyi geçmesini diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çok güzel bir standımızla burada tarihimizi kültürümüzü tanıtmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek:

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