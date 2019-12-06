Başkan Böcek: "Hedefimiz 20 milyon turisti ağırlamak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’nda kurdukları stantta, Antalya’da 2019 yılında 16 milyon turist ağırladıklarını belirterek, “Bundan sonraki hedefimiz 20 milyon turisti ağırlamak” dedi.

Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı 13. kez kapılarını açtı. 43 ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuarda Antalya Büyükşehir Belediyesi de stant açtı. Fuarın ilk gününden standa ilgi oldukça yoğundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de stantta ziyaretçileri karşılayarak kentin tanıtımını yaptı.

"22.5 milyon insana hizmet ediyoruz"

Stantta açıklama yapan Başkan Muhittin Böcek, “Burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Türkiye turizminin başkenti Antalya. 2019 yılında şu ana kadar 15 milyon turist Antalya’ya geldi. 2019’un bitimine doğru da bu sayının 16 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Antalya, geceleme olarak baktığımızda otel ve motellerde sadece bir gecede 700 bin geceleme bir yer. 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli turistimizin olduğu yaklaşık 2.5 milyona yakın nüfusumuzla 22.5 milyon insana hizmet ediyoruz” dedi.