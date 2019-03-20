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Başkan Bozbey Bursa’nın sorunlarını çözmek için yola çıktık

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Üyeleri ile buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iyi bir yolda olduklarını belirterek, ?Bir inşaat mühendisi olarak, Bursa'nın sorunlarına çare bulan, kente, kaybettiği yeşilini, değerlerine tekrar kazandıracak bir anlayışla görev yapacağım dedi.

Halil ÖZÇOBAN BURSA,(DHA) İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Üyeleri ile buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iyi bir yolda olduklarını belirterek, ?Bir inşaat mühendisi olarak, Bursa'nın sorunlarına çare bulan, kente, kaybettiği yeşilini, değerlerine tekrar kazandıracak bir anlayışla görev yapacağım dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin düzenlediği toplantıya katılarak oda üyelerine projeleri hakkında bilgi verdi. Bursa'da büyükşehir ve ilçelerde farklı partilerden aday olan isimlerin de katıldığı toplantıda konuşan Mustafa Bozbey, 20 yıl Nilüfer?de hizmet verdiğini belirterek, Nilüfer'i örnek ve lider kent yaptıklarını vurguladı. Başkan Bozbey, konuşmasına şöyle devam etti Görünen köy kılavuz istemez. Zaten güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Nilüfer bugün, büyükşehir belediyeleri dahil, birçok projesi örnek alınan bir kenttir. Böyle bir kent oluşturduk. Şimdi Bursa için yola çıktık. 31 Mart?tan itibaren Bursa'yı yönetme arzusundayız. İyi bir yoldayız. Bir inşaat mühendisi olarak Bursa'nın sorunlarına çare bulan, kente kaybettiği yeşilini, değerlerini tekrar kazandıracak bir anlayışla görev yapacağım. Buna halk da inanıyor. 20 yıllık deneyimimizle Bursa'nın sorunlarını çözmek adına yola çıktık. AKADEMİK ODALARLA İŞ BİRLİĞİ 20 yıl boyunca akademik odalarla çok önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Bozbey, Seçilecek olan belediye başkanları mutlaka akademik odalarla iletişim içinde olmalı. Bunu Nilüfer?de, Türkiye'ye örnek olarak uyguladık. İnşallah Büyükşehir'e geldiğimizde de yapacağız şeklinde konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak da bütün adaylara başarılar dileyerek, Oda olarak kent sorunlarının çözümü adına belediye başkanlarının her zaman yanındayız. İnşaat mühendisleri ülke yönetiminde, politikada ve sosyal hayatın her alanında ihtiyaçtır diye konuştu.

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