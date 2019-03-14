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Başkan Bozbey Hekimlerin itibarı en üst seviyeye çıkarılmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimler ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı ve hekimlerin itibarının en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

Tahsin AYDIN BURSA,(DHA) 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimler ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı ve hekimlerin itibarının en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Bursa ve İnegöl'deki hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile birlikte ziyaretlerine Çekirge Devlet Hastanesi'nden başlayan Mustafa Bozbey, burada Başhekim Yardımcıları Uzman Doktor Özden Özkurt Pürcü ve Meral Leman Özkan ile görüştü. Bozbey, hekimlerin haklarının korunmasını ve itibarlarının en üst seviyeye çıkarılmasını arzu ettiklerini söyledi. Bozbey, Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzman Doktor Özden Özkurt Pürcü ve Meral Leman Özkan'a çiçek vererek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Hastanenin acil servisini de gezen Mustafa Bozbey, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Mehmet Erdoğmuş ile bir araya geldi. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ?Hekimlerimiz, hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için var. Bütün bilgi ve birikimlerini paylaşarak, insanların sağlığına kavuşması için mücadele ediyorlar. Hekimlerimize güvenmeliyiz. Hekimlerimize yapılan saldırıların bundan böyle olmaması, hekimlerimizin haklarının korunması ve yaşam standartlarının düzeltilmesi dileğimle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum dedi. Mustafa Bozbey, Uzman Doktor Mehmet Erdoğmuş'a da çiçek vererek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları için gittiği İnegöl'de de hastane ziyaretlerini sürdürdü. Millet İttifakı İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesi, Özel Cihangir Hastanesi ile Özel İnegöl Aritmi Hastanesi'ni ziyaret eden Mustafa Bozbey, hekimlerin ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bozbey, hastanedeki vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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