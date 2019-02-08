HABER

Başkan Bozbey Türk İş Sendikası'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:56 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türk İş 8?inci Bölge Temsilciliği?ni ziyaret etti.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türk İş 8?inci Bölge Temsilciliği?ni ziyaret etti. Burada konuşan Bozbey, ? Sanayiye belediyeler, eğitimlerle iş gücünü hazırlayarak destek vermeli. Sanayici işçiyi eğiterek zaman kaybediyor? dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türk-İş 8. Bölge Temsilciliği?ne ziyarette bulundu. Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer ile temsilciliğe bağlı yaklaşık 30 sendikanın başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Mustafa Bozbey, talep ve önerileri dinledi. Bursa için yola çıktıklarını ifade eden Bozbey, ?Bursa 3 milyona dayanan ihracatta ikinci sırada olan bir kent. Beyazı yeşili mavisiyle önemli değerleri olan Bursa birçok potansiyeli içinde barındırıyor. Örnek ve lider bir kent için, hizmet için yola çıktık. Bursa?yı gülümsetmeye adayız? diye konuştu.
?BURSA?DA İSTİHDAM BAŞLI BAŞINA SORUN?
İstihdam, sanayi, turizm, tarım konularında ve diğer değerleriyle beraber öne çıkan Bursa?da yapacak çok iş olduğunu vurgulayan Bozbey şöyle devam etti: ?20 yıllık tecrübemiz var. Sorunları biliyoruz. Sanayi kenti Bursa?da istihdam başlı başına bir sorun. Bursa?da nitelikli hazır iş gücü yok. Bunu belediyeler sanayi ile paylaşarak çözmeli. Zaman zaman söylüyorum. Sanayiye belediyeler eğitimlerle iş gücünü hazırlayarak destek vermeli. Sanayici işçiyi eğiterek zaman kaybediyor. Belediyeler böyle bir işgücünü hazır tutsa sanayici beklemeden istihdam edecek ve direk üretime katacak. Yine yeni iş alanları oluşturulmalı. Bu anlamda da belediyeler öncü olmalı. Sanayicilerde iş kollarını genişleterek katma değeri yüksek ürünler üreterek istihdamı arttırabilir? ifadelerini kullandı.
?TÜRKİYE?DE TARIM PLANLAMASI YAPILMALI?
Mustafa Bozbey toplantıda gündeme gelen tarım alanında yapılacak çalışmalar hakkında da düşüncelerini dile getirerek, ?Bursa ayrıca bir tarım kenti. Biz kooperatifçilik ve ürün çeşitliliğine çok önem veriyoruz. Mevsimler değişiyor, toprağın yapısı değişiyor. İlgili bakanlık ve belediyeler ortak yapılacak çalışmalarla toprak analizi sonucu doğru ürün yetiştirme yoluna gidilmeli. Türkiye?de sanayi de turizmde planlama başladı ama tarımda bu yok. Doğru planlama ile ihtiyaca göre ürünü doğru yerde üretmeliyiz. Belediyeler bu konuda ürün desteği, toprak analizinde mutlak destek olmalı. Türkiye?nin kendi kendine yetecek çok toprağı var? değerlendirmesinde bulundu. Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer de Mustafa Bozbey?e ziyaret için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
 "Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı (1) "Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı (1)
Sultangazi'deki yangında mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye kurtardıSultangazi'deki yangında mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.