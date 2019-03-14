Başkan Bozbey'den BUSİAD'a iş birliği çağrısı

Muammer İRTEM BURSA,(DHA) BUSİAD üyelerine projelerini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, işsizlik konusunda, büyükşehir belediyesi ve sanayici iş birliğiyle çözümler üretebileceklerini söyledi. Bursa sanayisinin teknolojisi yüksek ürünler yapması gerektiğini söyleyen Bozbey, Bursa'nın bu potansiyeli var. Bursa Büyükşehir Belediyesi bunun tanıtımında pazarlamasında olur ve beraber hareket eder dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na konuk oldu. BUSİAD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanları Erdem Saker ve Erdoğan Bilenser ile Osmangazi Belediye eski Başkanı Erhan Keleşoğlu da katıldı. 'SORUNLARA KÖKLÜ ÇÖZÜMLER BULACAĞIZ' Mustafa Bozbey toplantıda BUSİAD üyelerine projeleri konusunda sunum yaptı. Kentin sorunlarını çözmek adına yola çıktıklarını belirten Mustafa Bozbey, insanları gülümsetmek ve mutlu bir şehir oluşturmak için projeler ürettiklerini ifade etti. ?Bursa?nın sorunları belli diyen Bozbey, şöyle devam etti Ulaşım, planlama, turizm, çevre, istihdam ve birlikte yönetme sorunu kentin belli başlı sorunları arasında. Bu noktada 20 yıllık tecrübeyle yola çıktık. Nilüfer?de yaptıklarımız ortada. Trafik sorunu sadece zaman kaybı değil, ayrıca çevre kirliliğine de yol açıyor. Raylı sistemi insanların ayağına götürebilirsek, araç kullanımı azalacak. Sistemle ilgili entegrasyonu başlatmak gerek. Stadyum, şehir hastanesi, özel okullar hep şehrin batısına yapıldı. Kentin batısındaki yük arttı. Şehrin batısına özel okul ruhsatı vermeyeceğiz. Okul servisleri çok fazla yoğunluk oluşturuyor. Trafik ve ulaşım konusunda köklü çözümler üreteceğiz. Kent planlaması adına plan anayasası oluşturma hedefindeyiz. 2030, 1100000?lik planlarını yeniden revize edeceğiz. Bunu yaparsak Bursa?da sağlıklı bir dönüşüm yaparız dedi. 'KARA DÜZEN ÜRETİMDEN VAZGEÇİLMELİ' Sanayinin katma değeri ve teknolojisi yüksek ürünlere dönmesi konusunda düşüncelerini de dile getiren Bozbey, Bazı işletmeler bu konuda çalışmalar yapıyor. Bursa'nın mühendislik, teknolojik bilgi birikimi yüksek. Sermaye birikimi de var. Bursa sadece bölgesinde değil, ülke çapında teknolojisi yüksek ürünleri yapar. Bursa'nın bu potansiyeli var. Büyükşehir Belediyesi bunun tanıtımında pazarlamasında olur ve beraber hareket eder. Kara düzen üretimden vazgeçilmeli.Üniversite mezunlarının yüzde 42'si işsiz. Farklı eğitimler verilerek, büyükşehir belediyesi ve sanayici iş birliğiyle bu işsizler, işgücüne ara eleman olarak aktarılabilir. Turizm konusunda da yapılacak uygulamalarla iş potansiyelini artırabiliriz. Bursa turizmden yüzde 1 pay alıyor. Antalya?dan daha fazla değerleri var Bursa'nın. Bu değerleri hikayeleriyle ortaya çıkarıp ilgiyi çekebiliriz diye konuştu. 'NİLÜFER ÇAYI'NI TEMİZ AKITABİLİRİZ' BUSİAD üyelerine ?Beraber önce Nilüfer çayını temiz akıtmamız gerek diyerek çağrıda bulunan Mustafa Bozbey şöyle devam etti Tarımsal sulama yapılıyor. Bursa sanayicisi ve iş insanıyla birlikte bu konuyu birlikte kökten çözmeliyiz. Oradaki atıklardan dolayı birçok kesim rahatsız oluyor. Nilüfer çayını temiz akıtabiliriz. Bu anlayışa sahibiz. Bu kent hepimizin. Sanayicimiz bu konuda duyarlı. Etkin çözümler üretebiliriz ve orada tekrar bir yaşamın izlerini görebiliriz. Bu da hepimizin başarısı olacaktır değerlendirmelerinde bulundu.BUSİAD üyelerinin de görüş ve önerilerini dile getirdiği buluşmada BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Hadi Türkay, Bozbey'e, BUSİAD'ın Sürdürülebilir Kent Vizyonu Raporu'nu sundu.

