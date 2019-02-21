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Başkan Bozbey'e, Gürsu'da yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu'ya bağlı Yenidoğan Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu'ya bağlı Yenidoğan Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Bozbey, Gürsu'nun sorunlarını çok iyi bildiklerini ve göreve layık görülürlerse vatandaşın görüşünü ön plana alacaklarını belirtip,Birileri şimdi 'birlikte yönetim' derken, biz zaten oradan geliyoruzö dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gürsu'da Yenidoğan Mahalle sakinleriyle buluştu. CHP'nin Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner'in de katıldığı buluşmaya mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Meşalelerle karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, herkesle selamlaştı. Buluşmada konuşan Bozbey, 20 yıldır, insan öncelikli hizmetler yaptıklarını ifade etti. Nilüfer'i kentliyle birlikte yönettiklerini vurgulayan Bozbey, Ben sadece iyi bir şeflik yaptım. Nilüfer'i kentliyle birlikte yönettik. Şimdi Bursa'yı aynı anlayışla yönetmek istiyoruz. Birileri 'yapacağız' der ama biz yaptık zaten, şimdi Bursa'ya yapacağız. Tapu, sosyal donatı alanları, altyapı, doğalgaz sorunlarınız var. Bunları göreve gelince ortak akılla Funda Başkan ile birlikte çözeceğiz. İnsan için şehir, insan için plan yapmak lazım. Burada hizmet yaparken önce size soracağız. Sizlere sormazsak yanlış yapmış oluruz. Birileri şimdi birlikte yönetim derken, biz zaten oradan geliyoruzö diye konuştu..Bölgede ciddi imar ve kentsel dönüşüm sorunu olduğunu belirtin Bozbey, Kentsel dönüşüm planlaması maalesef yanlış yapılıyor. Kentsel dönüşüm insan için yapılmalı. Okul, sosyal alanlar, spor alanları yürüme mesafesinde olmalı. Önce vatandaşın hakkı korunmalı. Su ve ulaşım konularında halkın yararına ciddi iyileştirmeler planlıyoruz. 31 Mart'tan itibaren sizlerinde desteğiyle Bursa'da değişime imza atacağızö ifadelerini kullandı.
'SURİYELİLER KURALLARIMIZA UYMALI'
Toplantıda Bursa'ya yerleşen Suriye halkının da gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, Umarım oradaki savaş bir an önce sona erer ve onlar da topraklarına dönerler. Ama madem ki buradalar, o zaman bizim kurallarımıza uymak zorundalar. Biz anlamadığımız bir tabelayı görmek zorunda değiliz. Tabelaların hepsi değişecek. Onlar bize, biz onlara saygı duyacağız. Bizim örf ve geleneklerimize uymak zorundalar. Burada yaşayanların eğitimle uyum sorunlarını gidermeliyiz. Ben bir anneyim. Benim ülkem de Türkiyem de Gürsu. Gürsu hizmet alırsa ülkem de hizmet almış sayılır benim için. Mustafa Bozbey ile sorunları çözeceğizö şeklinde konuştu.

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