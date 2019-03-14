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Başkan Bozbey'e Namazgah'ta ilgi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Yıldırım'a bağlı Namazgah Mahallesi'nde İYİ Parti'nin seçim ofisi açılışını ger Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Biz kendimize güveniyoruz, Bursalılar'a da güveniyoruz.

Tahsin AYDIN/BURSA,(DHA) Yıldırım'a bağlı Namazgah Mahallesi'nde İYİ Parti'nin seçim ofisi açılışını ger Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Biz kendimize güveniyoruz, Bursalılar'a da güveniyoruz. 31 Mart'tan sonra yapacağımız yatırımlarla Bursa'yı hep beraber lider ve öncü kent yapacağız dedi. Namazgah'ta pazarı da gezen Bozbey, yoğun ilgiyle karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Namazgah Mahallesi?nde vatandaşlarla birlikteydi. Bozbey önce İYİ Parti?nin Namazgah'taki seçim ofisinin açılışına katıldı. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve İYİ Parti Yıldırım İlçe Başkanı Kerem Aslan?ın da katıldığı törende konuşan Mustafa Bozbey, birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Çalışmaların çok iyi gittiğini ifade eden Bozbey, ?Millet ittifakının adayı olarak çıkmış olduğumuz bu yolculukta yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Gerçekten çok iyiyiz ve daha iyi olmak için de kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 20 yıldır Nilüfer?de yapmış olduğumuz hizmetleri şimdi Bursa?nın tamamına taşıma vakti geldi. Allah izin verirse 31 Mart?tan itibaren hep beraber katılımcılığın nasıl olduğunu, örnek projelerin nasıl uygulandığını, sosyal kültürel projelerin, insan odaklı projelerin nasıl yapıldığını cümle alem görecek. Biz kendimize güveniyoruz. Biz Bursalılar?a da güveniyoruz. Onun için yapacağımız yatırımlarla Bursa?yı lider ve öncü kent yapacağız. Bunu hep beraber başaracağız dedi. BOZBEY'E ESNAF VE VATANDAŞTAN BÜYÜK İLGİ Bozbey açılışın ardından Namazgah Mahallesi'nde esnaf ve pazar yerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Mustafa Bozbey talepleri dinledi. Pazar ziyareti sırasında bir kadın Mustafa Bozbey'e yaklaşarak, 'Ben daha önce hiç CHP?ye oy atmadım ve o kadar kafam karışık ki, kime oy vereceğimi bilmiyorum. Bir tek tanıdığım sizsiniz, 'oy size' diyorum dedi. Bunun üzerine Mustafa Bozbey, 'Bursa'yı seviyorum ve insanı seviyoruz. İnsan için, insan öncelikli projeler yapmak istiyoruz. Bursa'nın ve Bursalılar?ın adayıyım. Desteğinizi bekliyorum. Hakkınızı helal edin şeklinde konuştu.

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