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Başkan Bozbey’i zeybek oynayarak karşıladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde zeybek oyunuyla karşılandı.

BURSA,(DHA) BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde zeybek oyunuyla karşılandı. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, vatandaşların kentin sorunlarına ilişkin fikir ve önerilerini almak için kenti karış karış gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa?da yaşayan Balıkesirlilerle buluştu. Bozbey, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde bulunan Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Gece geç saatlerde gerçekleşen ziyarette Mustafa Bozbey, dernek lokalinde zeybek oyunuyla karşılandı. Mustafa Bozbey de kendisini karşılayanların coşkusuna ortak oldu ve günün yorgunluğunu zeybek oynayarak attı. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Göktaş ve dernek üyelerine ilgileri için teşekkür etti. Bozbey, dernek üyeleriyle sohbet ederek, kentte yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini aldı.

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