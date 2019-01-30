HABER

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına mahalle toplantıları ile devam ediyor.Başkan Bozkurt, ziyaretlerine Taşlıca mahallesi sakinlerini ziyaret ederek devam etti.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına mahalle toplantıları ile devam ediyor.
Başkan Bozkurt, ziyaretlerine Taşlıca mahallesi sakinlerini ziyaret ederek devam etti. Başkan Bozkurt’a AK Parti Şuhut İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve Başkan Bozkurt’un eşi Şerife Bozkurt eşlik etti. Başkan Bozkurt mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktardı. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaretlerini sonlandırdı.

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.