Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına mahalle toplantıları ile devam ediyor.

Başkan Bozkurt, ziyaretlerine Taşlıca mahallesi sakinlerini ziyaret ederek devam etti. Başkan Bozkurt’a AK Parti Şuhut İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve Başkan Bozkurt’un eşi Şerife Bozkurt eşlik etti. Başkan Bozkurt mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktardı. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaretlerini sonlandırdı.