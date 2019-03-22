HABER

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 19:52 | Son Güncelleme

Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Atlıhisar köyü ve Şuhut ilçe merkez esnaflarını ziyaret etti.Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’ya ziyaretleri esnasında AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve çok sayıda parti üyesi katıldı.Anayasa Komisyon Başkanvekili Özkaya ve Başkan Bozkurt beraberindeki heyet ile beraber ilk ziyaretlerini Atlıhisar köyüne gerçekleştirdi.

Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Atlıhisar köyü ve Şuhut ilçe merkez esnaflarını ziyaret etti.
Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’ya ziyaretleri esnasında AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve çok sayıda parti üyesi katıldı.
Anayasa Komisyon Başkanvekili Özkaya ve Başkan Bozkurt beraberindeki heyet ile beraber ilk ziyaretlerini Atlıhisar köyüne gerçekleştirdi. Akabinde proje ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Özkaya ve Bozkurt köy sakinlerinden desteklerini istedi. Atlıhisar köyü ziyaretinin ardından Şuhut ilçe merkez esnaflarını ziyaret ederek sıkılmadık el bırakmadı. Milletvekili Özkaya ve Başkan Bozkurt esnaflar tarafından yoğun ilgi görürken, bazı esnaflar ise tatlı ikramında bulundu. Özkaya ve Bozkurt bir pideci iş yerine girdiklerinde kendi pide fırınının yanına geçerek kendi elleriyle fırına pide bıraktılar.

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya’dan esnaf ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.