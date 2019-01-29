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Başkan Bozkurt, Ziraat Odası’nın istişare toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ziraat Odası Başkanlığının birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.Şuhut Belediye Otelinde gerçekleştirilen toplantıya, köy muhtarları ve ziraat odası delegeleri katılırken, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ise katılımcılara kahvaltı ikramı yapıldı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ziraat Odası Başkanlığının birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.
Şuhut Belediye Otelinde gerçekleştirilen toplantıya, köy muhtarları ve ziraat odası delegeleri katılırken, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ise katılımcılara kahvaltı ikramı yapıldı. Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, açılış konuşmasını gerçekleştirerek, birlik ve beraberlik kapsamında gerçekleştirilen istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Bozkurt ise konuşmalarında, birlik ve beraberliğin pekiştiği istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını dilerken, Başkan Ömer Tunçay’a davetlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.
Ayrıca Ziraat Odası Başkanlığı tarafından köy muhtarına ve delegelere hediyeler verildi.

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