Başkan Bozkurt’dan Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneğine ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ziraat Odası Başkanlığı ve Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Başkan Bozkurt’a ziyaretlerinde, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut İlçe heyeti Şuhut Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek, güven tazeleyen Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay’a hayırlı olsun temennilerini ifade etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut heyeti Başkan Tunçay ile bir süre hasbihal ederek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimler ile ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu.

Şuhut Ziraat Odası Başkanlığı ziyaretinin ardından Şuhut Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanlığını ziyaret eden Başkan Bozkurt ve AK Parti Şuhut heyeti burada Başkan Mahmut Öz ile beraber bir süre hasbihal ederek çay tadında karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulundu. Başkan Öz ziyaret’ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti.



