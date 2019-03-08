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Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Bozkurt, yayımlamış olduğu mesajında, ’’Kadınlar, bizim için her zaman özverinin, sevginin, merhametin, şefkatin kaynağı ve simgesi olmuştur.

Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Bozkurt, yayımlamış olduğu mesajında, ’’Kadınlar, bizim için her zaman özverinin, sevginin, merhametin, şefkatin kaynağı ve simgesi olmuştur. Temennimiz, hanımların yüzü hep gülsün, evlerinde her daim sevgi ve muhabbet olsun. Toplumsal hayatta önemli roller üstlenen kadınlarımızın hak ettikleri konuma gelmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesillerin mutluluklarının ve başarılarının ilk şartıdır. Son günlerde ülkemizde gündeme gelen kadına yönelik şiddetin önlenmesi yine kadınlarımızın çocuklarını sevgi, saygı ve hoşgörülü bir yaklaşımla yetiştirmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Kadınlarımız milletimizi geleceğe taşıyan evlatlarımızı yetiştirdikleri gibi, siyaset, ekonomi, iş hayatı ve pek çok alanda çok önemli görevler üstlenmektedirler. Kadınlara sonsuz sevginin var olduğu, şiddetin yok olduğu, mutlu aile ve mutlu toplumun temeli kadınların her daim baştacı olduğu güzel bir gelecek temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” ifadelerine yer verdi.

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