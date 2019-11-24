Başkan Bozkurt’tan ilkokul öğretmenine sürpriz ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kendisini okutan ilkokul öğretmeni Şencan Yıldırım’a 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sürpriz bir ziyaret yaptı. Yıllar sonra öğrencisini karşısında gören emekli öğretmen Şencan Yıldırım, büyük mutluluk yaşadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kars Göle Merkez İlköğretim Okulu’nda 1972-1975 yılları arasında kendisini okutan öğretmeni Şencan Yıldırım’ı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Başkan Bozkurt’u karşısında görünce hem şaşıran hem de büyük bir sevinç yaşayan emekli öğretmen Yıldırım, yıllardır görmediği eski öğrencisine hasretle sarıldı.

“Her şey için minnettarım”

Bir buket çiçekle öğretmeninin elini öpen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Öğretmenim, üzerimde emeğiniz çok büyük, ne kadar teşekkür etsem eksik kalır. Öğretmenler Gününüzü kutluyorum, her şey için ama her şey için minnettarım, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eski fotoğraflar duygusal anlar yaşattı

Daha sonra eski öğrencisine, fotoğraf albümünden ilkokul yıllarındaki fotoğraflarını gösteren Şencan Yıldırım, Başkan Kemal Deniz Bozkurt’un lider bir kişiliğe sahip olduğunu o yıllarda gözlemlediğini söyledi. Fotoğraf albümü ile 70’li yıllara geri dönen öğretmen Yıldırım ve Başkan Bozkurt, oldukça duygusal anlar yaşadı.