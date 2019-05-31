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Başkan Bozkurt’tan Kadir Gecesi mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Bozkurt, yayınlamış olduğu mesajında, ”11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının en müstesna gecelerinden Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğu içeresindeyiz.

Başkan Bozkurt’tan Kadir Gecesi mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Bozkurt, yayınlamış olduğu mesajında, ”11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının en müstesna gecelerinden Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğu içeresindeyiz. Bu müstesna gecenin tüm İslam âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Tüm kıymetli hemşehrilerimin Kadir Gecesini en kalbi duygularımla kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.

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