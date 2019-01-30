Başkan Bozkurt’un kurum ziyaretleri

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart yerel seçimler kapsamında bazı kamu kurumlarını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt’a, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve protokol üyeleri eşlik etti. Başkan Bozkurt, protokol üyeleri ile beraber Şuhut Devlet Hastanesi, Şuhut Adliyesi, Toplum Sağlık Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Şuhut Devlet Hastanesi personellerine ve yatan hastalara gül dağıtan Başkan Bozkurt, yatan hastalarla beraber bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu.