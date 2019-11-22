HABER

Başkan Bulut’un 24 Kasım Öğretmenler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Bulut, mesajında dünyadaki en onurlu mesleklerin başında öğretmenliğin geldiğini belirtti.

Başkan Bulut’un 24 Kasım Öğretmenler Günü

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Bulut, mesajında dünyadaki en onurlu mesleklerin başında öğretmenliğin geldiğini belirtti. Bulut, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Siz değerli öğretmenlerimizin, çocuklarımızı Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözünden yola çıkarak, O’nun izinde milli değerlerimize sahip çıkan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyan, tarihiyle övünen, kendine güvenen bireyler olarak yetiştireceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyor, bugün aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
İznik Gölü'nde vinç battıİznik Gölü'nde vinç battı
OSMEK’ten rölyef kursuOSMEK’ten rölyef kursu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Akaryakıtta yeni dönem

Akaryakıtta yeni dönem

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı-18' uygulaması!

İstanbul'a kurt kapanı uygulaması!

MHP'li Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun aracına ateş açanlarla ilgili yeni gelişme!

MHP'li belediye başkanının aracına ateş açmışlardı! Yeni gelişme

1. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat imha edildi

Çanakkale'de bulundu! İmha edildi...

Soğukkanlılıkla anlattı! Genç kadını 'Sen köpeksin' dediği için öldürmüş

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Zonguldak'ta valilik önünde şaşırtan görüntü!

Valilik önünde şaşırtan görüntü!

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.