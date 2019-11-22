Başkan Büyükakın’ın gönderdiği kitaplar küçük Barış’a moral oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kemoterapi gören 12 yaşındaki Barış’ın kitap isteğini geri çevirmedi.

Derince ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun, 2016 yılında beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu. Hastalığı tekrarlayan ve kemoterapi görmeye başlayan Barış, sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan kitap istedi. Başkan Büyükakın, Barış’ın isteğini geri çevirmedi

Hastalığı tekrarladı

Derince ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun, 2016 yılında beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu. Ameliyatının ardından 3 yıl bir sıkıntı yaşamayan 12 yaşındaki Barış’ın hastalığı 3 yıl sonra tekrarladı. Barış, tekrarlayan hastalığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesinde kemoterapi görmeye başladı. Eğitimine ara verilen ve hastanede yatmaya başlayan Barış, sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ulaşarak bir istekte bulundu.

Tahir Başkan’a mesaj attı

Sosyal medya üzerinden Başkan Büyükakın’a tweet atan Barış; “12 yaşındayım. Hastanede yattığım süre içinde okuyabileceğim kitap ihtiyacım var. Bana destek olabilir misiniz? Annem sadece tedavi masraflarıma yetişebiliyor. Onu zorlamak istemiyorum” mesajını attı. Başkan Büyükakın da Barış’ın isteğini geri çevirmedi.