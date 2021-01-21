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Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

21.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan video konferans aracılığıyla gerçekleşen canlı bağlantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek katıldı.
Toplantıda, kongrelerde seçilen il başkanlarını ve yönetimlerini tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplam 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini bitirmeyi planlıyoruz” dedi.
Gündeme dair konuların ele alındığı toplantının son derece verimli geçtiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç da, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli konulara değindi. Kendilerinin de ifade ettiği gibi dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işimizin başında olmaya devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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