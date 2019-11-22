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Başkan Büyükkılıç Yeraltı şehrini Türkiye ve dünya ile buluşturacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehrine ilişkin, Kurulla birlikte incelemeler yapacağız ve insanların ziyaretine açılmış olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehrine ilişkin, Kurulla birlikte incelemeler yapacağız ve insanların ziyaretine açılmış olacak. Burası Kayseri için bir kazanımdır. Yeraltı şehrimizi Türkiye ve dünya ile buluşturacağız dedi.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay daha önce sık sık yeraltı şehrinin bulunduğu belirtilen Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesinde araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrası, 26 farklı girişi bulunan 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu. Kentte heyecan yaratan gelişme sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeraltı şehrinde incelemede bulundu. Yeraltı şehrinde önümüzdeki günlerde temizlik ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.
'MEVLAM VERDİKÇE VERİYOR'
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte Türkiye'nin en büyük yer altı şehirlerinden birinin bulunduğunu belirterek, Mevlam verdikçe veriyor. Kayseri 7,5 milyon yıl önceki fosillerle ilgili olumlu şekilde gündeme otururken, uluslararası konuşulurken, bu defa da Türkiye'nin en büyük yeraltı şehirlerinden biriyle ilgili bulgulara ve izlere rastlandı. 1300 metre uzunluğunda, 26 kapısı olan bir yer altı şehri. Büyükbürüngüz bölgesinde erken Roma dönemine ait olduğu ifade edilen bilim adamlarımız tarafından en azından 2 bin yıllık bir geçmişe ulaşan bir yapı dedi.
'KAYSERİ İÇİN KAZANIMDIR'
Başkan Büyükkılıç, bulunan yeraltı şehrinde temizlik ve aydınlatma çalışması yapacaklarını söyleyerek, Kurulla birlikte incelemeler yapacağız ve insanların ziyaretine açılmış olacak. Türkiye'de meşhur adı söylenenlerden çok daha önemli bir yer şehrine ulaşılmış olacak. Burası Kayseri için bir kazanımdır. Burada Selçuklu ve Roma dönemi var. Burası değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış durumda. Yeraltı şehri Koramaz Vadisi ve Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas mahallesinin yanı başında yer alıyor. Yeraltı şehrimizi Türkiye ve dünya ile buluşturacağız diye konuştu.

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