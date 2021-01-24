Başkan Büyükkılıç’ın pazar mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın kesiştiği noktada başlatılan ve Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı’nın devreye girmesiyle çok daha büyük önem kazanacak toplu ulaşım dostu katlı kavşakta çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Kısıtlamayı fırsata çevirip, hizmetlerimizi daha hızlı şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Tamamlandığında hem raylı sistem hatları hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatması planlanan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan ve 30 milyon 548 bin TL’ye mal olacak katlı kavşak ve 2 adet U tipi alt geçit çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun mesai ile sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Pazar günü katlı kavşak inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, katlı kavşak inşaatında yetkili firmanın, alt yapı kuruluşlarının yoğun bir mesai harcadığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, kısıtlamaların ilk gününden bu yana hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, katlı kavşağın tamamlanmasının ardından Kayserili vatandaşların daha konforlu, daha rahat ve daha hızlı ulaşıma kavuşacağını vurguladı.

Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki 2 adet U tipi alt geçit yapımı için kazı çalışmaları kapsamında alternatif güzergah yolarının tamamlanmasıyla birlikte Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki kavşak noktalarında da kazı çalışmaları yapılıyor. Kamulaştırma ile altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmalar hariç 30 milyon 548 bin TL’ye ihale edilen projede yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde kapalı kesite sahip 2 adet alt geçit ile yaklaşık 50 metre uzunluğa ve 7,50 metre genişliğe sahip 2 adet U tipi alt geçit yapılması planlanıyor.

