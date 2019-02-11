Başkan Candemir’in sağlık durumu iyi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkan Vekili Doç. Dr. Hilmi Kodaz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İl Başkanı İsmail Candemir’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kodaz, yaptığı yazılı açıklamada, "İl Başkanımız İsmail Candemir, hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu şu anda iyi olup en kısa zamanda aramızda olacaktır. Başkanımıza, sevgili ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza geçmiş olsun dileriz" diye belirtti.
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