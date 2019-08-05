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Başkan Çankaya’nın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Tokat Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya’nın babası Şükrü Çankaya, protokol üyeleri ve esnafların katılımıyla gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya’nın babası Şükrü Çankaya, bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Başkan Çankaya’nın acı günü

Tokat Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya’nın babası Şükrü Çankaya, protokol üyeleri ve esnafların katılımıyla gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya’nın babası Şükrü Çankaya, bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Merhum Çankaya için Tokat Ali Paşa Caminde öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Gaziosmanpaşa Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, protokol üyeleri, esnaflar ve Çankaya ailesinin sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şükrü Çankaya’nın cenazesi, Tokat’ın Sulusaray ilçesine bağlı Alanyurt Köyünde defnedildi.

Başkan Çankaya’nın acı günü

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