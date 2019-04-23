Başkan Çebi, koltuğunu Utku Güngör’e devretti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Utku Güngör’e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Küçükçekmece TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu öğrencileri Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’yi makamında ziyaret etti.

“Dünyada başka çocuk bayramı yok”

Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Başkan Çebi, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Utku Güngör’e bıraktı. Güngör yapacağı icraatları sıraladığı konuşmasında, “ Çocuklar, hayvanlar ve trafikle ilgili projelerim var. Yeşil alanların artırılmasını istiyorum. Bu anlamda, halı sahaların beton değil çimden yapılmasını, hayvanların parayla satılmamasını, İstanbul’da toplu ulaşımın artırılmasını, şahsi araçların daha az kullanılmasını sağlayacağım. Sınıflardaki öğrenci sayısını da azaltmak için çalışacağım” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Dünyada çocuklara hediye edilen başka bir bayram daha yok. Bu anlamda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.