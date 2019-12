Başkan Çelik: "Günümüzde yeni doğan canlı bebeklerin yaklaşık 800’de birinde down sendromu görülmektedir"

Down Sendromlular, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, "Günümüzde yeni doğan canlı bebeklerin yaklaşık 800’de birinde down sendromu görülmektedir. Annenin yaşının artması ile birlikte bu sendromun görülme sıklığı da 50’de bire kadar yükselmektedir” dedi.

Down Sendromlular, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Çelik, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin engelli bireylerden oluştuğunu söyleyerek, Türkiye’de engelli bireylerin oranının yaklaşık yüzde 12,3 olduğunu hatırlattı. Çelik, “Günümüzde yeni doğan canlı bebeklerin yaklaşık 800’de birinde down sendromu görülmektedir. Annenin yaşının artması ile birlikte bu sendromun görülme sıklığı da 50’de bire kadar yükselmektedir. Uluslararası verilere göre günümüzde doğan her 59 çocuktan birinin otizm riski ile dünyaya geldiği bilinmekte ve Ülkemizde de bu sayının gittikçe artacağı öngörülmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ise dünya genelindeki çocukların yüzde 5-12’sini etkilemekle birlikte, ülkemiz çocuklarını da benzer sıklıkta etkilemektedir. Özgül Öğrenme Bozukluğu’nun yaygınlığı yüzde 5 - 15 arasında olup erkeklerin bu durumdan etkilenme oranının 3 - 4 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Zeka Yetersizliğinin ülkemizdeki sıklığı, dünyadaki yüzde 2-3 oranı ile benzerlik göstermektedir. Halk arasında ‘Beyin felci’ olarak bilinen Serebral Palsi’nin görülme oranı dünyada binde 1 - 2 iken, Ülkemizde bu oran binde 4’tür” ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle konuştu:

“Nobel Ekonomi Ödülü alan James Heckman’ın ödüle vesile olan 2003 yılındaki çalışması; 0-3 yaş arası özel gereksinimli bireylere yapılan 1 dolarlık yatırımın, ilerde bu bireyler için yapılacak 8 dolarlık harcamadan tasarruf edileceğini göstermektedir. Komisyonun çalışma kapsamına giren gruplar için erken, yoğun ve nitelikli eğitimin vazgeçilmez olduğu Komisyon çalışmalarında pek çok kez vurgulanmıştır. Bu bağlamda devletimizin eğitim, sağlık, istihdam, bakım, sosyal hizmetler vb. alanlarda birçok çalışma yürüttüğü görülmüştür.”

Çelik, engelli bireylerin Türkiye’deki durumuna ilişkin soruya, yasal düzenleme teklifi vereceklerini kaydetti.

Çelik, Aksaray’da okulda meydana gelen vakaya ilişkin soruya ise öğrencilerin durumuyla ilgili olarak farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.