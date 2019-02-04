Başkan Çelik’in projelerine bakanlıktan 153 milyon TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in üç önemli projesine 153 milyon liralık destek verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Çelik’in yaptığı projelerle Kayseri’yi bir üst seviyeye taşıdığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in girişimleriyle Kayseri 153 milyon TL kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, üç ayrı projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destek vermesi için yapmış olduğu girişimlerden olumlu sonuç aldı. Başkan Çelik, söz konusu projelerle ilgili Kayseri’yi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a detaylı bir sunum yaptı. Başkan Çelik, sunum sonrası da Bakan Kurum’a proje alanlarını yerinde gösterdi ve projelere destek istedi.

Millet Bahçesi’ne 100 Milyon TL

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hava İkmal Millet Bahçesi, Sur İçi Dönüşüm Projesi ve beş mahalleyi kapsayan dönüşüm projesi için yapmış olduğu girişimlerden olumlu sonuç aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, söz konusu projeler arasında bulunan ve yaklaşık 100 milyon TL’ye mal olacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi’nin TOKİ tarafından yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum, yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi’nin 2019’da Kayseri halkının kullanımına sunulacağını dile getirdi.