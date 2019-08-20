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Başkan Çerçioğlu: “Aydın milliyetçiliği yaparak, bu yatırımı Aydın’a getirmemiz gerekiyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dünyanın en önemli otomotiv firmalarından biri olan Volkswagen firmasının Türkiye’de yapmayı planladığı yatırımın Aydın’a yapılması çağrısında bulunarak, “Aydın milliyetçiliği yaparak, bu yatırımı Aydın’a getirmemiz gerekiyor” dedi.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ederek, Başkan Çerçioğlu’nun Volkswagen’in Türkiye’de yapmayı düşündüğü otomobil fabrikasının Aydın’a kazandırılması çağrısına tam destek verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dünyanın en önemli otomotiv firmalarından biri olan Volkswagen firmasının Türkiye’de yapmayı planladığı yatırımın Aydın’a yapılması çağrısında bulunarak, “Aydın milliyetçiliği yaparak, bu yatırımı Aydın’a getirmemiz gerekiyor” dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ederek, Başkan Çerçioğlu’nun Volkswagen’in Türkiye’de yapmayı düşündüğü otomobil fabrikasının Aydın’a kazandırılması çağrısına tam destek verdi. Ziyarette otomobil fabrikasının Aydın’a kazandırılmasının bölgenin ekonomik olarak gelişmesinin önünü açacağı belirtildi.
Ziyarette konuşan Başkan Çerçioğlu, bu konuda Aydınlılara destek verdikleri için teşekkür ederek, “Gerçekten Volkswagen’in Türkiye’de yatırım yapma ihtimali çok yüksek. Özellikle bu yatırımın Manisa’ya doğru kayma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Biz de Aydınlılar olarak, bu yatırımın Aydın’da yapılmasını istiyoruz. Çünkü Aydın ulaşım ağının tam ortasında, limana yakınlığı, Aydın-İzmir otobanının olması, eğitim seviyesinin en yüksek illerinin bir tanesi olmasının da çok önemli faktörler olduğunu düşünüyorum. Biz yerel yöneticiler ve çok değerli ticaret odası başkanım da bu konuda tam destek verdiklerini ifade ettiler. Nazilli, Söke, Germencik ilçelerinde çok önemli organize sanayi bölgelerimiz ve artı genişleme alanlarımız var. Bila ücret de verilebilir, bakanlık devreye girebilir, valimiz devreye girebilir. Tabi ki buradaki en önemli faktör Aydın milletvekilleri, iktidar milletvekilleri. İktidar milletvekilleri yatağı döşeği alıp, bu yatırımı Aydın’a getirmek için Ankara’da yatmaları gerekiyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen tüm görevi yapmaya hazırız. Altyapısını getiririz, yolunu yaparız, üzerimize düşen ne gerekiyorsa, az önce ifade ettim, bila ücret yer verilebilir bu konuda. Ama yeter ki bu konuda birlik olunsun, beraberlik olunsun, yumruk bir yere vurulsun. Şu anda Volkswagen’den resmi bir açıklama yok. Yani tren kaçmış değil. Pes etmemek gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor. 4 bin istihdam gerçekten çok büyük bir rakam Aydın için. Artı bu bacasız bir sanayi. Jeotermal gibi havamızı kirletmiyor. Sonuçta montaj bir sanayi olacak burada. Suyumuzu, çevremizi kirletmeyecek. Jeotermale birçok yer veriliyor, mücadele ediliyor, herkes konuşuyor da Volkswagen’in Türkiye’ye gelme ihtimali çok yüksek. Bu konuda da bizlere düşen hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, Aydın milliyetçiliği yaparak bu yatırımı Aydın’a getirmemiz gerekiyor” dedi.
Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ise bölgenin sanayi anlamında böyle bir yatırıma ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “İnşallah biz Aydın’ın doğusunda sorumluluk alanımızda bunun gerçekleşmesi yönünde, sizin önderliğini yaptığınız, konuda desteklerinizi bekliyoruz. Bizim bölgemizde bu konuda değerlendirilebilecek hazine yerleri var. Doğru fizibilite yapılabilirse, bizim bölgemizin iş gücü anlamında en ucuz iş gücünü sağlayabileceği bir alan olduğuna inanıyorum. Bölgemizin de sanayi anlamında böyle bir yatırıma ihtiyacı var. İnşallah sizlerin desteğiyle bu başarılır” diye konuştu.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise, “Nazilli sanayileşmiş olan fabrika geçmişi olan üretim noktasında geçmişi olan o kültürü yaşayan bir yer. Volkswagen’in bu şekilde bir yatırım yapacak olması, batı illerini değerlendirmiş olması, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu noktada çağrıda bulunmuş olması bizleri de hep birlikte hareketlendirdi. Hem genel iktidar, hem yerel iktidarlar, Büyükşehir Belediyemiz başkanlarımız ile birlikte bu yatırımın Nazilli’de yapılması halinde, bölgemizin ve coğrafyamızın hazır olduğunu, insanımızın hazır olduğunu bunun bölgemize çok büyük bir katkı sağlayacağını, bir çok ekonomik sorunu çözeceğine inanıyoruz. Türkiye için yapılacak bir yatırımdan bahsediliyor ama neresi olacağına dair bir karar vermediklerini açıklıkla dile getirmişler. Bunu da basın yoluyla Torbalı Ticaret Odası paylaştı. Yani Türkiye’de yapılacağı Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi net bir durum, ancak hangi il ve ilçe sınırları içerisinde olacağı da net değil. Aydın’da yaşayan herkesin bu yatırımı Aydınımıza getirmek için var gücüyle çalışması gerekiyor” diye konuştu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara da seslenerek, “Yeter ki bir sanayici Aydın’a taş üzerine taş koyacağım desin, memleketinize yatırım yapacağım derse, biz emirlerindeyiz. Bundan doğal bir şey yoktur, bunu siyasetin kısır döngüsünde yok etmemek lazım” dedi.

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