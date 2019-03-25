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Başkan Çetin Amacımız Atatürkçü çocuklar yetiştirmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Adana'da çukurova Belediyesi'nin semt kreşlerinde eğitim gören çocuklar ve aileleriyle buluşan Başkan Soner Çetin, Semt kreşlerimiz Türkiye'ye örnek oldu.

ADANA,(DHA) Adana'da çukurova Belediyesi'nin semt kreşlerinde eğitim gören çocuklar ve aileleriyle buluşan Başkan Soner Çetin, Semt kreşlerimiz Türkiye'ye örnek oldu. Burada Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan çocuklar yetişiyor. 7 olan semt kreşi sayısını önümüzdeki dönemde artıracağız dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ağaç yaşken eğilir ifadesini kullanarak amaçlarının Atatürkçü ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi. Semt kreşlerinde eğitim gören çocuklarla ve ailelerinin katıldığı Doğal Park'taki etkinlikte konuşan Başkan Soner Çetin, Çocuklarımızı Atatürk sevgisiyle ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Zaman zaman kreşlere yaptığım ziyarette çocukların İstiklal Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okuduğunu görünce çok mutlu oluyorum dedi. ATATÜRKÇÜ NESİL VURGUSU Çocukların bu konulardaki duyarlılığını artırmak için her ayın 10'unda bir okulu Anıtkabir'e götürdüklerini, her ayın 19?unda saat 19.00'da panel düzenlediklerini ve önemli isimleri konuşmacı olarak ağırladıklarını anlatan Başkan Çetin, bu uygulamaların önümüzdeki dönem de devam edeceğini açıkladı. Başkan Soner Çetin, çalışan kadınları düşündükleri için göreve geldikten hemen sonra ilk kreşi açtıklarını ve 5 yıl içinde kreş sayısını 7'ye çıkardıklarını belirterek, kreş sayısının ihtiyaç dahilinde artacağı müjdesini verdi. KREŞ SAYISI ARTACAK Semt kreşlerinin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Başkan Çetin, Bizden sonra tüm belediyeler kreş açmaya başladı. Türkiye'de en çok kreş sayısına Çukurova sahip. Açmaya da devam edeceğiz. Nerede talep varsa oraya kreş açacağız. Eğitim ve lojistik olarak üst seviyede olan kreşlerimiz için sembolik bir ücret alıyoruz ve bu fiyat değişmeyecek şeklinde konuştu. Başkan Çetin, yeni dönemde Nöbetçi Kreş uygulamasına başlayacaklarını ve ailelerin özel günlerinde çocuklarını gece 0100'e kadar çocuklarını buraya emanet edeceğini de ifade etti. Engelli annelerini unutmadıklarını kaydeden Başkan Çetin, Engelli anneleri çocuklarını kimseye bırakamıyor. Biz onları da düşündük. Mola Evi açacağız ve anneler engelli çocuklarını buraya bırakarak kendi özel işlerini halledecek, kendilerine zaman ayırabilecek dedi. Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, tiyatro ve palyaço gösterileri ile devam etti.

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