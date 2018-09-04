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Başkan Çetin çağrıldığımız her yere gidiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sen Sor Başkan Cevaplasın' etkinliğinde, sosyal medyadan evlerine ve işyerlerine davet eden vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

ADANA,(DHA)ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sen Sor Başkan Cevaplasın' etkinliğinde, sosyal medyadan evlerine ve işyerlerine davet eden vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinliyor. Her hafta çarşamba günü saat 14.00'te bilgisayar başına geçen ve sosyal medyadan iletilen sorunlara anında yanıt veren Başkan Soner Çetin, halktan gelen davetleri de kırmıyor. Başkan Çetin, Seyhan İlçesi Kıbrıs Caddesi'nden Ali Zorluer ve Belediye Evleri Mahallesi'nden Şükran Yıldız'ın davetine katıldı. İlk olarak, Kıbrıs Caddesi'ne giderek Ali Zorluer'in işyerine misafir olan Soner Çetin, burada toplanan çevre esnafın da sorun ve taleplerini dinleyerek, yerel yönetimle ilgili hizmetlerini ve hedeflerini anlattı. Belediye Evleri Mahallesi'nden sosyal medya hesabına yazan ve kendisini çay içmeye davet eden Şükran Yıldız'ı da ziyaret eden Başkan Soner Çetin, ev halkı ve komşuların da bulunduğu ziyarette, Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili bilgi vererek, Sizlerin hakkını koruyarak yapılan projede, ben sizin yanınızdayım. Bu projeden belediyenin hiçbir çıkarı yok diye konuştu. Belediyecilik anlayışında, halkla içiçe ve katılımcı yönetime önem verdiğini belirten Başkan Çetin, Biz, öyle sırça köşklerde oturup, halka tepeden bakan başkanlardan değilim. Davet edilen her yere gidiyorum. Ben halk çocuğuyum. Sizlerin içinden gelen biriyim. O nedenle de sorunları çok iyi biliyorum ve gelir gelmez bu sorunların çözümü için projeleri hayata geçirdim. Seçimden önce verdiğimiz hizmet sözlerimizin tamamını yerine getirmenin, hatta söz verdiğimizden fazlasını yapmanın huzuru içindeyim diye konuştu.

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