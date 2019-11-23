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Başkan Cevahiroğlu: “KKTC’nin dünya tarafından tanınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Cevahiroğlu, KKTC’nin uluslar arası toplum ve dünya devletleri tarafından tanınması için başlatmış oldukları çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini ifade etti.SANKON geçtiğimiz Ağustos ayında olağan üstü genel kurula giderek yeni liderini seçti.

Türkiye’nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Cevahiroğlu, KKTC’nin uluslar arası toplum ve dünya devletleri tarafından tanınması için başlatmış oldukları çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini ifade etti.
SANKON geçtiğimiz Ağustos ayında olağan üstü genel kurula giderek yeni liderini seçti. SANKON’un CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Ferudun Cevahiroglu, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerinde delegelerin oylarının tamamını alarak yeni genele başkanı oldu. Genel kurul sonrasında Başkan Cevahiroğlu, Afrika, Arap, Avrupa, Balkan ve Avrupa devletlerinin Ankara Büyükelçiliklerine teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.
Başkan Cevahiroğlu ilk olarak kendisinin de eğitim gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği’ne yaptı. Başkan Cevahiroglu K.K.T.C Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile yaptıkları görüşmede SANKON’un yeni yönetim kurulunun Türkiye ile KKTC arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya devam edilmesinin eli alındığını ifade etti.

“Kıbrıs ile ticari ilişkilerimizi de arttırmalıyız
Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, KKTC’nin uluslar arası toplum ve dünya devletleri tarafından tanınması için başlatmış oldukları çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini dile getirerek, Büyükelçi Köprülü’nün öncelikle SANKON gibi Türkiye’nin en önemli uluslar arası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu vurguladı. Görüşmememizde ayrıca Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün güçlendiği ve bunun arttırılması gerektiği gündeme geldi.
Gerçekleşen ziyarette Başkan Cevahiroğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve sektör danışmanları da hazır bulundu.

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