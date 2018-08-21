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Başkan Dalgıç Çeşme artık 3 ay sezonu olan bir ilçe değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme'nin artık üç ay sezonu olan bir ilçe olmaktan çıktığını söyledi.

Güneş ATAGÖZ ÇEŞME (İzmir), (DHA) İZMİR'in Çeşme ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme'nin artık üç ay sezonu olan bir ilçe olmaktan çıktığını söyledi. Uzun bayram tatilinin de etkisiyle yüzde yüz 100 doluluğa ulaşan ve 1 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlayan Çeşme, gece gündüz canlılığını koruyor. Çeşmeli turizmciler ve esnafın yüzünü güldüren canlılığın, Çeşme Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerle eylül ve ekim aylarında da sürmesi bekleniyor. Bayram nedeniyle bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme'nin bayramı dolu dolu ve huzurlu geçirdiğini vurgulayarak, Çeşme'nin bütün otelleri doldu. 9 günlük bayram tatili bayram şekeri gibi geldi. Çeşme artık üç aylık sezonu olan Çeşme olmaktan çıktı. Bunu da artık iddia ile söyleyebiliyoruz. Konuklarımız, yaz sezonu dışında da Çeşme'yi tercih ediyorlar. Yaz sezonu dışında yaptığımız etkinliklerle Çeşme'yi canlı tutmaya çalışıyoruz. Bayramın hemen arkasından yapacağımız Ildır Festivali ile birlikte, ekim ayı sonuna kadar etkinliklerimiz devam edecek. Çeşme, turizmdeki yerini hızlı bir şekilde pekiştiriyor. Bu yıl yurt dışından da ciddi miktarda konuklarımız geldi. Çin'den, Hollanda'dan, Almanya'dan ve Japonya'dan gelen konuklarımız var. Yurt dışından gelen konuklarımızın önümüzdeki yıllarda giderek artacağına inanıyoruz diye konuştu. Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında Ekim ayının sonuna kadar düzenlenecek olan etkinlikler şöyle 25-26 Ağustos'ta, 7. Ildır Kültür ve Sanat Festivali, 1-12 Eylül tarihleri arasında 4. Uluslararası Klasik Müzik Akademisi, 22-23 Eylül'de 4. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, 6-7 Ekim'de 5. Germiyan Festivali, 20-21 Ekim'de 4. Aşk Festivali ve 3-4 Kasım'da da Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışları.

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