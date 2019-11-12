Başkan Davut Aydın, mevsimlik işçilerle fidan dikti

Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde "Geleceğe Nefes Ol" Kampanyası çerçevesinde binlerce fidan toprakla buluştu. Belediye Başkanı Davut Aydın, protokolün yanısıra mevsimlik işçilerle fidan dikti.

Alaylı Mahallesi’ndeki etkinliğe Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Başkan Davut Aydın, ilçe protokolü ve başkan yardımcıları ile çok sayıda STK yöneticisi, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Başkan Davut Aydın, 11 Kasım’ın önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın organizasyonuyla, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününü kutluyor, böyle önemli ve güzel bir projede yer almaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aynı anda geleceğimize en büyük yatırımı yaparak Guinnes Rekorlar Kitabına taşıyacak ve yıllar sonra dahi izleri silinmeyecek bu etkinlikte hepimizin imzası olacak. Pek çok yönüyle anlamı büyük olan bu seferberliğin bir özelliği de kadın erkek, yaşlı genç, farklı farklı dünya görüşlerinden tüm vatandaşlarımızı ortak bir noktada buluşturan büyük bir proje olduğunu düşünüyor, dikeceğimiz fidanların hayırla vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Yenişehir’de vatandaşlar ve mevsimlik işçilerin de katıldığı dikim kampanyasında Alaylı Köyü’ne 16 bin fidan dikildi.

