Başkan Davut Aydın: "Şanlı Türk ordusu dünyaya yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı"

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Şanlı Türk ordusu Fırat’ın doğusundan dünyaya dalga dalga yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı" dedi.

Barış Pınarı Hareketi dolayısıyla açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Başkan Davut Aydın, “İslam ordularının komutanları, şanlı Türk ordusu, Fırat’ın doğusundan dünyaya dalga dalga yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı. Zalimin zulmüne dur demek, kundaklarında babasız bırakılan evlatların, gözü yaşlı anaların, hırçın dalgaların sesi son nefesine karışan Aylan bebeğin hesabını sormaya geldiler. Allah oanlı Ordumuzun yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Başkan Aydın , “Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonda hainlerle çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Ahmet Topçu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.



