Başkan Davut pazarı gezdi

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçenin pazarı olan salı günleri esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek sıkıntı ve talepleri dinlemeye devam ediyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Esnaflarımızı dinleyerek hem eksiklerini hem de belediyemizden beklentilerini öğreniyoruz. Karşılıklı iletişim içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşımıza hayırlı alışverişler, esnafımıza bol kazançlar dilerim” diye konuştu.



