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Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm imkanlarımız seferber edildi.

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm imkanlarımız seferber edildi. İş makinelerimiz saat 05.00’ten itibaren bölgeye sevk edildi" dedi.
Samsun’un Terme ilçesi, sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Aşırı yağışlar sele ve ilçenin bazı kesimlerinde heyelana neden olurken Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını bölge için seferber etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, koordineli şekilde çalışmalarının sürdüğünü, en kısa sürede hayatı normale döndüreceklerini söyledi.

Ekipler saat 05.00’ten beri bölgede
İlçede sağanak yağışlar nedeniyle özellikle Miliç Deresi’nin taşması sonucu tarım arazilerinin sular altında kaldığını, bazı bölgelerde ağaçların devrildiğini ve yollarda heyelan meydana geldiğini belirten Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizin yanı sıra DSi, Terme Belediyesi ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. İş makinelerimiz ve ekiplerimiz saat 05.00’ten itibaren bölgeye yönlendirildi. Başkanvekilimiz Nihat Soğuk, Genel Sekreterimiz İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanımız Metin Köksal olay yerinde. Tüm ekipler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Evlerde, yollarda ve elektrik hatlarında meydana gelen arızalara da anında müdahale ediliyor" diye konuştu.

“Aksaklıklar gideriliyor, hayat normale dönecek”
Tüm ekiplerin bölgede yaşayan vatandaşlar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Çok şükür can kaybımız yok. Bölge halkımızın müsterih olmasını istiyorum. En kısa zamanda yapılan çalışmalarla birlikte bölgede hayatı normale döndüreceğiz. Özellikle alt yapıda meydana gelen tüm aksaklıkları da en kısa sürede gidereceğiz. Terme halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”
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