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Başkan Demir: “Gün birlik günü”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kuru gıda yardım kampanyası başlattı.Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve belediyenin sosyal medya hesaplarından vatandaşlara yardım çağrısında bulunuldu.

Başkan Demir: “Gün birlik günü”

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kuru gıda yardım kampanyası başlattı.
Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve belediyenin sosyal medya hesaplarından vatandaşlara yardım çağrısında bulunuldu. Kuru gıda ve ihtiyaç malzemeleri noktasında vatandaşları belediyenin çözüm merkezine davet eden Başkan Demir, “Gün kenetlenme günü, gün bir olma günü” dedi.

“Bizi derinden yaraladı”
AFAD, Kızılay, Belediyeler Birliği, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarıyla dün geceden beri irtibat halinde olduğunu ifade eden Başkan Demir, “Dün gece Elazığ’da meydana gelen, başta Malatya olmak üzere şehrimizde de hissedilen ve birçok ili etkileyen deprem tüm Türkiye’yi derinden üzdü. AFAD ile yaptığımız görüşmeler neticesinde afet bölgesindeki kardeşlerimizin özellikle su ve kuru gıda ihtiyacı olduğu bilgisini aldık. Afet bölgesinde yaşanan mağduriyetleri giderebilmek için tüm Samsunlu hemşehrilerimizi yardım kampanyasına davet ediyorum. Bu kapsamda yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın paketi açılmamış su, pirinç, bulgur vb. bakliyat ürünlerini belediyemizin Çözüm Merkezine ulaştırmaları yeterli olacaktır. Gün kenetlenme günü, gün bir olma günü. Samsun olarak afet bölgesindeki kardeşlerimize el uzatma günü. Haydi Samsunlu hemşehrilerim hep birlikte Elazığ ve Malatya’ya yardım edelim” diye konuştu.

Vatandaşlara çağrı
Başkan Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Haydi Samsun! Elazığ ve Malatya’ya destek için kenetleniyoruz. AFAD ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ‘kuru gıda ve ihtiyaç maddeleri (su, pirinç, bakliyat vb) desteği sağlayacağız. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ambalajları açılmamış ürünleri belediyemizin ‘Çözüm Merkezi’ne ulaştırmalarını bekliyoruz.”

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