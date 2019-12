Başkan Demir: “Her alanda örnek olacağız”

“Hizmetle yükümlü bir kurumuz”

Bu tür eğitimlerin vatandaşa hizmet noktasında çok önemli olduğunu vurgulayan Genel Sekreter İlhan Bayram, “Eğitim şarttır diye hep söyleriz. Biz vatandaşa hizmet etmekle yükümlü bir kurumuz. Bu hizmeti yaparken belli bir çerçeve ve hukuk içinde hareket ediyoruz” diye konuştu.

“Her alanda örnek olacağız”

Zabıta Daire Başkanlığının yaptığı her icraatın belediyeye güç katacağına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Zabıta Daire Başkanlığımız bir bütün halinde tüm hizmetlerin halka, kamuya yansımasını temsil eden bir birimimiz. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 350 bin vatandaşımızın hayatını ilgilendiren her alanda yetkili. Biz ne kadar çok gayret eder ve çalışırsak bu şehir hem fiziki anlamda hem de insanlarımızın güvenliği, sağlığı, mutluluğu açısından çok iyi noktalara gelir. İnsanımıza hizmet noktasındaki en önemli güçlerimizden ve imkanlarımızdan bir tanesi zabıta dairesi. Bu bilinçle birlikte güzel bir eğitim programı olacağını düşünüyorum. Bu eğitimden sonra her bir arkadaşımızın daha iyi bir bilinçle sahaya yansımasını artı olarak görmek istiyoruz. Biz belediye olarak hemen hemen her alanda örnek olacak bir belediyeciliği sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.