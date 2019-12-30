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  4. Başkan Demir: “Her alanda örnek olacağız”

Başkan Demir: “Her alanda örnek olacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ’her alanda örnek olacak’ bir belediyeciliği sergileyeceklerini söyledi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 17 ilçe zabıtasında görev yapan 200 personele hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ’her alanda örnek olacak’ bir belediyeciliği sergileyeceklerini söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 17 ilçe zabıtasında görev yapan 200 personele hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cuma Yıldırım ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin tarafından verilen seminerde katılımcılara sertifika takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde, slayt eşliğinde ilgili kanunlar, yönetmelikler ve iş ahlakı hakkında bilgiler verildi.

Şehrin huzur ve refahına katkı
Eğitim seminerine katılan personele teşekkür ederek sözlerine başlayan Zabıta Dairesi Başkanı Abdülkadir Dizman, “Zabıta teşkilatımız şehrimizin huzur ve refahının sağlanmasında, kanunların verdiği yetki kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyor. 17 ilçe zabıta personelimiz bu seminerimize katıldı. Seminer 2 ayrı grup halinde yapılacak” dedi.

“Hizmetle yükümlü bir kurumuz”
Bu tür eğitimlerin vatandaşa hizmet noktasında çok önemli olduğunu vurgulayan Genel Sekreter İlhan Bayram, “Eğitim şarttır diye hep söyleriz. Biz vatandaşa hizmet etmekle yükümlü bir kurumuz. Bu hizmeti yaparken belli bir çerçeve ve hukuk içinde hareket ediyoruz” diye konuştu.

“Her alanda örnek olacağız”
Zabıta Daire Başkanlığının yaptığı her icraatın belediyeye güç katacağına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Zabıta Daire Başkanlığımız bir bütün halinde tüm hizmetlerin halka, kamuya yansımasını temsil eden bir birimimiz. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 350 bin vatandaşımızın hayatını ilgilendiren her alanda yetkili. Biz ne kadar çok gayret eder ve çalışırsak bu şehir hem fiziki anlamda hem de insanlarımızın güvenliği, sağlığı, mutluluğu açısından çok iyi noktalara gelir. İnsanımıza hizmet noktasındaki en önemli güçlerimizden ve imkanlarımızdan bir tanesi zabıta dairesi. Bu bilinçle birlikte güzel bir eğitim programı olacağını düşünüyorum. Bu eğitimden sonra her bir arkadaşımızın daha iyi bir bilinçle sahaya yansımasını artı olarak görmek istiyoruz. Biz belediye olarak hemen hemen her alanda örnek olacak bir belediyeciliği sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.

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